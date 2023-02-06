В Беларуси откроют 20 новых объектов соцобслуживания

Новости Беларуси. В Минске в 2022 году планируют расширить площадь отделений дневного пребывания для максимального охвата населения соцуслугами. Основной же упор делается на развитие стационарных учреждений, в частности домов-интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весной планируют начать масштабную реконструкцию объекта на улице Ангарской. Будут построены новые корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2, что позволит расширить учреждение еще на 150 койко-мест. Отселять проживающих во время проведения работ не планируют. А в Минском районе строится Центр социальной адаптации и реабилитации для инвалидов «Росток».

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Это уникальный объект для системы социальной защиты Минска, который по итогу позволит нам принимать одновременно 150 людей, имеющих инвалидность, и предоставлять им услуги по социальной реабилитации. Объект включает в себя как спальные корпуса для проживания, так и залы ЛФК, бассейн и иные реабилитационные залы. Планируется, что там будут проходить реабилитацию инвалиды с курсом реабилитации 21 день.