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В Беларуси откроют 20 новых объектов соцобслуживания

06 февраля 2023 08:11
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Новости Беларуси. В Минске в 2022 году планируют расширить площадь отделений дневного пребывания для максимального охвата населения соцуслугами. Основной же упор делается на развитие стационарных учреждений, в частности домов-интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси откроют 20 новых объектов соцобслуживания-1

Весной планируют начать масштабную реконструкцию объекта на улице Ангарской. Будут построены новые корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2, что позволит расширить учреждение еще на 150 койко-мест. Отселять проживающих во время проведения работ не планируют. А в Минском районе строится Центр социальной адаптации и реабилитации для инвалидов «Росток».

В Беларуси откроют 20 новых объектов соцобслуживания-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Это уникальный объект для системы социальной защиты Минска, который по итогу позволит нам принимать одновременно 150 людей, имеющих инвалидность, и предоставлять им услуги по социальной реабилитации. Объект включает в себя как спальные корпуса для проживания, так и залы ЛФК, бассейн и иные реабилитационные залы. Планируется, что там будут проходить реабилитацию инвалиды с курсом реабилитации 21 день.

В Беларуси откроют 20 новых объектов соцобслуживания-7

Всего в 2023 году в Беларуси откроют 20 новых объектов социального обслуживания.

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# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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