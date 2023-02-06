В Гродно реставрируют музей под открытым небом в историческом центре

Новости Беларуси. В Гродно продолжают сохранять исторический центр, или, как его называют, музей под открытым небом. На этот год намечены реставрационные работы по зданиям в легендарных кварталах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь о восстановлении еврейского квартала, ведь до Великой Отечественной войны около половины населения города составляли представители этой национальности, потому сохранились здания, где когда-то на первом этаже размещались торговые лавки. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательские и проектные работы, в том числе с возможностью восстановления утраченной застройки. Да и в целом в историческом центре запланирована реконструкция памятников архитектуры. Главная задача – вписать старинные постройки в современный облик областного центра. Изменения коснутся и уникального района XIX века «Новый свет», где в те времена было самое дорогое в городе жилье.

Анна Сях, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома:

Там застройка специфического характера, которую хочется сохранить, потому что у нее свой дух, свое время, свое обаяние Уже отменены аукционы со сносом зданий по улице Мицкевича, 7 и 9 и проведены торги с условием обязательного сохранения застройки на этой территории. На этих объектах уже проходят работы по капитальному ремонту.