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В Гродно реставрируют музей под открытым небом в историческом центре

06 февраля 2023 06:52
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Новости Беларуси. В Гродно продолжают сохранять исторический центр, или, как его называют, музей под открытым небом. На этот год намечены реставрационные работы по зданиям в легендарных кварталах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно реставрируют музей под открытым небом в историческом центре-1

Речь в первую очередь о восстановлении еврейского квартала, ведь до Великой Отечественной войны около половины населения города составляли представители этой национальности, потому сохранились здания, где когда-то на первом этаже размещались торговые лавки. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательские и проектные работы, в том числе с возможностью восстановления утраченной застройки. Да и в целом в историческом центре запланирована реконструкция памятников архитектуры. Главная задача – вписать старинные постройки в современный облик областного центра. Изменения коснутся и уникального района XIX века «Новый свет», где в те времена было самое дорогое в городе жилье.

В Гродно реставрируют музей под открытым небом в историческом центре-4

Анна Сях, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома:
Там застройка специфического характера, которую хочется сохранить, потому что у нее свой дух, свое время, свое обаяние Уже отменены аукционы со сносом зданий по улице Мицкевича, 7 и 9 и проведены торги с условием обязательного сохранения застройки на этой территории. На этих объектах уже проходят работы по капитальному ремонту.

В Гродно реставрируют музей под открытым небом в историческом центре-7

Знаменитый комплекс зданий XVII века, где когда-то размещался гродненский завод по производству хмельных напитков, тоже ждет серьезное преображение. Частный инвестор ведет реконструкцию объекта под многофункциональный комплекс.

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# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Анна Сях # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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