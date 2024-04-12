Ношенная или новая? Рассказываем, как отличить одежду в секонд-хенде

Система лояльности и скидок только подогревает интерес покупателей. Дырочки, сложные пятна, катышки и другие нюансы меркнут перед грошовой ценой. Отличить новую вещь в секонд-хенде от ношенной не так уж сложно: в первую очередь это внешний вид, а во вторую – обратите внимание на ярлыки, где указывается информация о составе вещи. Если ярлык отсутствует, эта вещь точно до этого кому-то принадлежала, рассказали в программе «В поисках истины».

Ирина Швайкова, заместитель директора РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:

В магазинах секонд-хенд, когда вы приходите, вы смотрите изделие и вы же визуально понимаете, что там могут быть какие-то пятна и нет стопроцентной гарантии, что вы это все выстираете. То есть вы на свой риск покупаете эту продукцию.