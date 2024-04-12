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Ношенная или новая? Рассказываем, как отличить одежду в секонд-хенде

12 апреля 2024 16:21
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Система лояльности и скидок только подогревает интерес покупателей. Дырочки, сложные пятна, катышки и другие нюансы меркнут перед грошовой ценой. Отличить новую вещь в секонд-хенде от ношенной не так уж сложно: в первую очередь это внешний вид, а во вторую – обратите внимание на ярлыки, где указывается информация о составе вещи. Если ярлык отсутствует, эта вещь точно до этого кому-то принадлежала, рассказали в программе «В поисках истины».

Ношенная или новая? Рассказываем, как отличить одежду в секонд-хенде-1

Ирина Швайкова, заместитель директора РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:
В магазинах секонд-хенд, когда вы приходите, вы смотрите изделие и вы же визуально понимаете, что там могут быть какие-то пятна и нет стопроцентной гарантии, что вы это все выстираете. То есть вы на свой риск покупаете эту продукцию.

Ношенная или новая? Рассказываем, как отличить одежду в секонд-хенде-4

Светлана Демидюк, заместитель заведующего ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:
Удалить следы ношения прошлых покупателей и хозяев сложно с таких видов материалов, как ткань, вискоза, шерсть, потому как используются достаточно жесткие условия. Должна быть высокая температура стирки, что не всегда приемлемо для применяемых видов волокон. Шерсть не переносит высокую температуру стирки. Естественно, она будет не достиранная и нет гарантии, что при стирке удалятся различные бактерии, микробы, которые потом не приведут к развитию каких-либо заболеваний.

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# Одежда # общество

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