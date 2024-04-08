Лукашенко – Перцову: беглые подталкивают информповестку. Мы встретились, а завтра вас вывернут наизнанку

Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь снова в направлении главного удара. Причин много. Это и независимая политика от западных институтов, и социально-ориентированная политика против мейнстрима глобального финансового диктата, и верность союзным договоренностям с Россией. Опора нашей модели развития – Президент и его команда. Теперь еще пуще будут бить и по Перцову – анонсировал глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая и порой в ней трудно разобраться, и наши беглые все время подталкивают эту информационную повестку. Мы знаем, что они всю грязь сейчас собирают. Вот мы с вами встретились – ждите, с завтрашнего дня вас начнут выворачивать наизнанку и будут переписывать, куда вы ездили, летали, что вы делали, с кем вы встречались. И прочее, прочее… И даже вам скажут, что вы там имеете семь, восемь, а то и девять жен и детей у вас куча, о которых вы даже не знаете. Это их сейчас повестка. Как мы мягко называем – информационно-психологические операции. На это они делают ставку. Хотя их кураторы склоняют к вооруженному противостоянию.
Средства массовой коммуникации – самое эффективное оружие поражения массового сознания. Логистика практически неуязвимая, технологии безотказные, центры информационно-психологических операций – лучшая ширма для прикрытия истинных целей. О них Президент еще раз напомнил.
Александр Лукашенко:
То, что выплеснулось от них в СМИ, в эти чаты, Telegram-каналы. Там рассказывают, объективно рассказывают. Мы об этом знали и знаем, куда идут деньги, какие кто часы-трусы носит. Все расписывают друг о друге. Потому что есть более радикальные люди, которые заботятся не только о том, чтобы надеть часы стоимостью девять тысяч долларов или красивый костюм, макияж сделать, а которые хотят и повоевать, и власть захватить. Есть и те, кто нажиться на этом старается. Подробности.
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