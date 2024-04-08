Лукашенко – Перцову: беглые подталкивают информповестку. Мы встретились, а завтра вас вывернут наизнанку

Беларусь снова в направлении главного удара. Причин много. Это и независимая политика от западных институтов, и социально-ориентированная политика против мейнстрима глобального финансового диктата, и верность союзным договоренностям с Россией. Опора нашей модели развития – Президент и его команда. Теперь еще пуще будут бить и по Перцову – анонсировал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация непростая и порой в ней трудно разобраться, и наши беглые все время подталкивают эту информационную повестку. Мы знаем, что они всю грязь сейчас собирают. Вот мы с вами встретились – ждите, с завтрашнего дня вас начнут выворачивать наизнанку и будут переписывать, куда вы ездили, летали, что вы делали, с кем вы встречались. И прочее, прочее… И даже вам скажут, что вы там имеете семь, восемь, а то и девять жен и детей у вас куча, о которых вы даже не знаете. Это их сейчас повестка. Как мы мягко называем – информационно-психологические операции. На это они делают ставку. Хотя их кураторы склоняют к вооруженному противостоянию.

Средства массовой коммуникации – самое эффективное оружие поражения массового сознания. Логистика практически неуязвимая, технологии безотказные, центры информационно-психологических операций – лучшая ширма для прикрытия истинных целей. О них Президент еще раз напомнил.