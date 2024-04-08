Лукашенко – Перцову: в эру ИИ вранья будет предостаточно, надо заранее готовить наших людей к этому
Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства предупредил: роль противоборства в медийном поле только усиливается. Конечная цель врагов Беларуси – трансформировать противостояние в горячую войну. И подчеркнул, что наша сила – в правде! На новом посту Владимир Перцов продолжит отвечать за информационную политику государства.
Кадровые расстановки и задачи Президента перед назначенцем – в репортаже Евгения Пустового.
В современном мире информация теперь прежде всего не знания. Информация теперь инструмент влияния. А кто владеет каналами ее донесения, тот владеет умами людей. В эпоху всеобщей диджитализации и диктатуры гаджетов размеры окна в мир сузились до нескольких дюймов. Теперь мало улучшать жизнь, надо об этом еще умело доносить. Медийная повестка определяет внутреннюю стабильность общества.
Президент о беглых: «Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются».
Беларусь переживет сложнейший период в истории своей государственности. Санкции и милитаризация границ. Ревизия традиционных ценностей и битва за смыслы. У медиа историческая миссия. И система госСМИ справляется. Теперь у министра информации новый функционал управленческого служения. В руки Владимира Перцова Александр Лукашенко передал портфель заместителя главы Администрации Президента по идеологии.
Лукашенко: «Идеологическая работа сегодня выходит на первый план». Подробности.
Должность вакантна в связи с избранием Игоря Луцкого в Совет Республики. В территориальный орган представительной власти он идет от Брестской области, малой родины топ-управленца. Именно Луцкий отвечал за идеологическое обеспечение конституционной реформы и проведение парламентских выборов. Именно в этот турбулентный период в политическом поле Беларуси появилось такое яркое явление народовластия, как диалоговая площадка. Это общереспубликанский диалог о главном. Уметь разговаривать с людьми – ценное качество и Владимира Перцова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру нашего искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно. Вы – специалист в этом плане. Думаю, что эта работа в средствах массовой информации… Вы можете разговаривать с людьми. Это редкость для человека. Я всегда говорю, что штучный товар, когда человек может вести идеологическую работу. Не просто прийти, как у нас в четверг был информационный политдень: надо – не надо, кто может – не может, поговорили. И зачастую во вред. Поэтому думаю, что вот этот радикальный шаг – с должности министра на руководителя средств массовой информации, идеологической работы в стране – это нужный и полезный в данном направлении шаг.