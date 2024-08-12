«Вы президенты на этом клочке земли». Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали

Глава государства убежден, что председатели райисполкомов – важнейшее звено в структуре власти. Тем не менее есть вопросы к их функциям и полномочиям. Как подчеркнул Президент, должно быть четкое понимание стратегии работы на подотчетной территории. Актуальный момент, особенно в условиях большого количество предприятий частной формы собственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые руководители, которые являются хорошими шефами для предприятий, особенно сельскохозяйственных, считают, что это «моя собственности и туда председатель райисполкома не должен заходить и тем более курировать какие-то вопросы». Это неправильно. Вы президенты на этом клочке земли в своем районе. Вы должны вмешиваться в любые вопросы, если видите, что они не так решаются, как должны решаться. Поэтому в этом плане мы серьезно поработаем. Возможно, выйдем на принятие нормативного правового акта. Это будет документ, который вы возьмете и будете понимать, где ваши права, чтобы действовать, и где они ограничены.