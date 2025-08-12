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Присоединяйтесь к добрым делам! Рассказываем, как принять участие в акции «В школу с Добрым Сердцем»

12 августа 2025 10:01
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В Беларуси 1 августа стартовала ежегодная благотворительная инициатива БРСМ, призванная помочь нуждающимся семьям собрать их детей к учебному году «В школу с Добрым Сердцем». И о том, как новые пеналы, тетрадки и другие школьные принадлежности, собранные неравнодушными белорусами, доходят до детей, нам рассказала гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Баритко, официальный представитель ЦК БРСМ.

Присоединяйтесь к добрым делам! Рассказываем, как принять участие в акции «В школу с Добрым Сердцем»-2

Анастасия Баритко, официальный представитель ЦК БРСМ:
Республиканская благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем» проходит с 2015 года. В этом году акции исполняется 10 лет, и эта инициатива направлена на помощь нуждающимся семьям в сборе канцелярии. Волонтеры движения «Доброе Сердце» организуют пункты сбора в торговых магазинах, центрах и местах с большой проходимостью. Потом эти вещи передаются нуждающимся семьям.

По мере поступления необходимых вещей они передаются нуждающимся семьям, многодетным, неполным, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, испытывающим трудности в сборе школьных принадлежностей, детским интернатным учреждениям, над которыми как раз таки шефствует волонтерское движение «Доброе Сердце».

До 10 сентября будут работать пункты. В акции может участвовать каждый человек, у которого доброе сердце. Можно будет поучаствовать, купив какую-нибудь вещь, и найти свой территориальный комитет БРСМ либо, опять же, как я и сказала, это может быть в торговых центрах, в общественных местах, где стоят коробки, в которые можно положить необходимую канцелярию для детей.

Подробности в видео.

# БРСМ # Благотворительность # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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