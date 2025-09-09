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В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании

09 сентября 2025 11:21
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Не только учат и воспитывают, но и обеспечивают продовольственную безопасность страны. В Минске чествовали педагогов, которые летом принимали участие в уборочной кампании и внесли свой вклад в общий хлебный каравай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании -2

Торжественная церемония прошла впервые на общереспубликанском уровне. Заслуженные награды за добросовестный труд получили около 90 представителей сферы образования со всей страны. Несмотря на возможность отдохнуть в период летних отпусков, учителя наравне с хлеборобами сели за штурвалы комбайнов, работали помощниками механизаторов, на зернотоках и отвозке урожая. Многие трудились целыми семейными экипажами. В их числе и передовики жатвы.

В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании -4

Виктория Позняк, воспитатель Брагинской средней школы Гомельской области:
Папа мне предложил пойти в сельское хозяйство, я согласилась. Учитывая то, что он сам работает в этом сельском хозяйстве, он мне помогал. У нас был свой семейный подряд, где папа комбайнер, я была на отвозке, и брат был помощником комбайнера. Но на следующий год планирую пойти снова, потому что мне понравилось очень сильно. Меня это затянуло.

В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании -6

Владимир Курьян, учитель трудового обучения Бокшицкой средней школы Слуцкого района Минской области:
Ужо с 1978 года я пачаў працаваць летам. Дапамагаў калгасу на камбайнах зернаўборачных, бульбаўборачных. Хлеб на стале – значыць багацце і ў сям'і, і ў дзяржаве.

В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании -8

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Нам очень приятно и очень хотелось этих людей чествовать именно в Ботаническом саду. Низкий поклон всем хлеборобам нашей страны, а педагогам – отдельное спасибо. 

Всего в период жатвы на хлебных нивах страны трудились более 150 педагогических работников. Своим примером они показали, как можно и нужно работать на родной земле.

# Уборочная кампания # Урожай

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