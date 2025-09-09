В Минске чествовали педагогов, которые приняли участие в уборочной кампании

Не только учат и воспитывают, но и обеспечивают продовольственную безопасность страны. В Минске чествовали педагогов, которые летом принимали участие в уборочной кампании и внесли свой вклад в общий хлебный каравай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла впервые на общереспубликанском уровне. Заслуженные награды за добросовестный труд получили около 90 представителей сферы образования со всей страны. Несмотря на возможность отдохнуть в период летних отпусков, учителя наравне с хлеборобами сели за штурвалы комбайнов, работали помощниками механизаторов, на зернотоках и отвозке урожая. Многие трудились целыми семейными экипажами. В их числе и передовики жатвы.

Виктория Позняк, воспитатель Брагинской средней школы Гомельской области: Папа мне предложил пойти в сельское хозяйство, я согласилась. Учитывая то, что он сам работает в этом сельском хозяйстве, он мне помогал. У нас был свой семейный подряд, где папа комбайнер, я была на отвозке, и брат был помощником комбайнера. Но на следующий год планирую пойти снова, потому что мне понравилось очень сильно. Меня это затянуло.

Владимир Курьян, учитель трудового обучения Бокшицкой средней школы Слуцкого района Минской области: Ужо с 1978 года я пачаў працаваць летам. Дапамагаў калгасу на камбайнах зернаўборачных, бульбаўборачных. Хлеб на стале – значыць багацце і ў сям'і, і ў дзяржаве.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Нам очень приятно и очень хотелось этих людей чествовать именно в Ботаническом саду. Низкий поклон всем хлеборобам нашей страны, а педагогам – отдельное спасибо.

Всего в период жатвы на хлебных нивах страны трудились более 150 педагогических работников. Своим примером они показали, как можно и нужно работать на родной земле.