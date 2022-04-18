«Очень много детей». Автопарк школ Минской области пополнили новые автобусы

Новости Беларуси. 11 новых автобусов пополнили автопарк школ Минской области. В том числе обладателем современного автобуса МАЗ стала средняя школа № 1 города Фаниполя Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Транспорт предназначен для подвоза на учебу детей из ближайших сельских населенных пунктов. Автобус рассчитан на 31 место. Есть сидения и для сопровождающих взрослых. Салон с полным пакетом комфорта и системой вентиляции. Также транспорт оснащен четырьмя видеокамерами. Пока автобус проходит техосмотр.

Вячеслав Филипович, водитель: У нас очень много детей на подвозе – более 100 человек. Мы работаем с 6 утра до 9 вечера посменно, детей много, не справляемся. Появилась потребность во втором автобусе – нам облисполком выделил.

Жанна Ракуть, заместитель директора средней школы № 1 Фаниполя:

У нас педагоги в обязательном порядке сопровождают каждый рейс. Самое главное – это безопасность детей при подвозе, потому что рейсы очень длинные, занимают зачастую больше часа отдельные рейсы. Поэтому, чтобы все проходило хорошо, для этого нужен педагог.

В свой первый рейс новый транспорт отправится уже через неделю. Кроме того, до 1 сентября еще 11 дополнительных автобусов поступят в школы центрального региона.