Лукашенко: «Если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, купите их на Кубе»

Новости Беларуси. Тому, кто наживается на беде людей, пощады не будет, а перед законом все равны. Президент потребовал избавиться от коррупции и посредников в медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 апреля во Дворце Независимости обсудили одну из самых болезненных тем – коррупцию в здравоохранении. С докладом у Президента профильный министр Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель КГБ Иван Тертель. Характерная черта политики Александра Лукашенко – непримиримость с коррупцией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: С чего начинаются войны? Я могу сегодня в течение пяти-семи минут доказать, что в основе любой войны лежит несправедливость, а в основе несправедливости лежит коррупция. Мы всегда очень жестко ставили преграды против того, чтобы у нас распространялось это зло – это факт. При назначении за этим столом должностным лицам я всегда говорю, и поднимаю этот вопрос, и требую, чтобы ни в коем случае, придя на должность ту или иную, они не погрязли в коррупции. Это недопустимо. Тем не менее, даже в такой социально важной сфере, как здравоохранение, да и в других сферах, у нас все чаще появляются фигуранты соответствующих статей уголовного закона о противодействии коррупции. Хочу предупредить: тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет.

Яркий пример – дело врачей-ортопедов. В 2018 году КГБ задержал за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии. В тайниках Александра Белецкого обнаружили почти полмиллиона долларов. Президент подчеркнул, закон един для всех. Глава государства потребовал навести порядок в закупках медтехники: минимизировать посредничество и заняться диверсификацией поставок лекарств в страну.

Александр Лукашенко:

Ссылаться на то, что кто-то нам чего-то не дает, чего-то не хватает. Знаете, у нас медицинская техника и лекарства не находятся под жесткими санкциями. И потом, слушайте, если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, купите их на Кубе. Вопрос только в разворотливости. Поэтому ссылки на то, что у нас не хватит лекарств, еще чего-то, не принимаются. Естественно, ковид, я вижу, что тут наши врачи, которые не заворовались, а честно работают и борются с этим ковидом, они имеют хорошие результаты, определенный успех.

Теперь систему закупок импортного медоборудования необходимо сделать прозрачной, а в этом процессе исключить серые схемы и возможность наживы для мошенников.