«Изюминка должна быть во всём». Вот как в Беларуси производят чай

Новости Беларуси. За ежедневной чайной церемонией стоит огромная работа целой команды профессионалов. Именно на этом производстве изготавливают тот самый горячий и ароматный напиток, которым мы наслаждаемся в перерыве между делами, за беседой с коллегой или в кругу близких, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Ладышев, директор чайного производства:

Это прежде всего творческий процесс. Изюминка должна быть во всем. Упаковочный материал сегодня тоже играет огромную роль. И мы уже убедились не раз: когда делаешь это все с душой, тогда особая энергетика формируется у этого продукта. Основа основ – сбор и сортировка. Существует несколько технологий обработки: все зависит от того, какого конечного результата желает добиться производитель – измельчение и скручивание. Сырье засыпается в бункер, затем поднимается по конвейеру, на котором установлен мульти-весовой дозатор. Чаю предстоит пройти немало этапов, прежде чем будущий напиток отправится на целлофанаторы – упаковочное оборудование.

Сергей Ладышев:

Если все распределить на составляющие, то, конечно, даже в рамках нашего предприятия чаи разные. У нас одна линейка, которая создана и в основе содержит чай черный либо зеленый, к ним добавляется некое растение, которое произрастает здесь у нас на территории Беларуси: это может быть василек, чабрец, шалфей и так далее. Ко второй линейке относятся чайные напитки. Создаются они на основе трав. Для этого есть даже специальный смеситель, с помощью которого можно соединить сразу несколько ароматных ингредиентов. Сергей Ладышев:

Купаж подбирается и с определенным лечебным воздействием, но прежде всего во главу угла ставятся его вкусовые качества. Если чай черный либо зеленый – это завозное сырье, то травы в большинстве своем мы выращиваем сами, это делаем на базе своего сельскохозяйственного участка в Мядельском районе, фактически на территории Национального парка Нарочанский.

Такой продукт можно смело назвать экологически чистым. Стоит отметить, что здесь делают не только чай, но и фитоБАДы, которые помогут укрепить здоровье. Сергей Ладышев:

Здесь уже немножко другого порядка продукт, потому что купаж трав формируется исходя из функционального назначения. Есть БАДы «Спокойной ночи», само название за себя говорит, кардио, для печени, кормящая мама. Иногда потребитель сталкивается с продуктом, который не отвечает его запросам и не соответствует стандартам. К сожалению, из-за незнания определенных нюансов есть шанс приобрести некачественный товар.

Сергей Ладышев:

В данном случае вот этот фильтр-пакет состоит на 80 % из древесного волокна и 20 % волокно абаки. То есть, это полностью натуральный. Здесь в этом месте иногда мы видим наличие скобы, это металл. Наше оборудование такого не допускает. Нитка крепится к фильтр-пакету без каких-то посторонних предметов. Иногда встречается вот эта фильтр-бумага термосвариваемая. Это значит, что там содержится пластик.

Самый безопасный метод крепления нити к ярлыку – запрессовка, но немало производителей используют для этого клей. Такие детали очень важны. Если не уделять этому внимание, то на выходе можно получить продукт с частицами клеящей основы, пластика и металла, а это точно не принесет пользы вашему организму. Сегодня рынок пестрит упаковочными материалами. И накануне светлого праздника Пасхи совместно с православной церковью был запущен проект по разработке специального праздничного чая. Напиток соответствует торжеству как упаковкой, так и содержанием.