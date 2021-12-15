Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью – помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Это и престарелые граждане, и инвалиды, это дети-сироты и многие другие категории людей, которые на самом деле в этой помощи нуждаются. Самое главное, что это все безвозмездно. На самом деле от души и от сердца, ведь ни одна женщина не останется равнодушной.