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Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»

15 декабря 2021 19:37
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь беженцам на белорусско-польской границе, достижение гражданского согласия в обществе, укрепление семьи и защита прав детей. Об основных направлениях деятельности Белорусского союза женщин говорили на встрече с идеологическим активом Минска в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»-1

Обсудили инициативы в области социальной политики. Обозначили направления работы над совместными проектами. Поднимались темы защиты материнства, детства, семьи и труда.

Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью – помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Это и престарелые граждане, и инвалиды, это дети-сироты и многие другие категории людей, которые на самом деле в этой помощи нуждаются. Самое главное, что это все безвозмездно. На самом деле от души и от сердца, ведь ни одна женщина не останется равнодушной.

Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»-7

Сегодня в Минской городской организации Белорусского союза женщин насчитывается около 600 первичных организаций. В них объединены более 11 тысяч представительниц разных профессий.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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