Ольга Чемоданова на встрече БСЖ с активом Минска: «Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью»
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь беженцам на белорусско-польской границе, достижение гражданского согласия в обществе, укрепление семьи и защита прав детей. Об основных направлениях деятельности Белорусского союза женщин говорили на встрече с идеологическим активом Минска в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обсудили инициативы в области социальной политики. Обозначили направления работы над совместными проектами. Поднимались темы защиты материнства, детства, семьи и труда.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Мы все объединены одной идеей, одной мыслью и целью – помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Это и престарелые граждане, и инвалиды, это дети-сироты и многие другие категории людей, которые на самом деле в этой помощи нуждаются. Самое главное, что это все безвозмездно. На самом деле от души и от сердца, ведь ни одна женщина не останется равнодушной.
Сегодня в Минской городской организации Белорусского союза женщин насчитывается около 600 первичных организаций. В них объединены более 11 тысяч представительниц разных профессий.