Исполняем детские мечты – как проходит марафон «Наши дети»

В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это наша добрая предновогодняя традиция, когда в преддверии праздников заботой и любовью окружают тех, кто особенно в этом нуждается.

Это в первую очередь воспитанники детских домов и интернатов, пациенты детских больниц. Их мечты будут исполнять до середины января. Всего планируется поздравить более миллиона детей. Давайте посмотрим на тех счастливчиков, кто уже окунулся в праздничную атмосферу.

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