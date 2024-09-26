БТПП организует форум об особенностях ведения бизнеса в Африке

Белорусский бизнес продолжает открывать для себя рынки Африки. А началось экономическое взаимодействие еще в 1990-х. Африка – один из наиболее перспективных регионов планеты. По прогнозам экспертов, именно этому континенту в XXI веке предстоит стать локомотивом мировой экономики. Вот некоторые из цифр, подтверждающих этот тезис. Шесть из десяти самых быстрорастущих экономик мира в 2024 году находятся в Африке. По данным аналитиков МВФ, это Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Танзания, Уганда, Кения и Конго. К тому же в регионе внушительный объем ВВП – он оценивается примерно в 3 триллиона долларов. И его рост – в среднем 4 % - также один из рекордных.

Не стоит забывать и про полезные ископаемые. В Африке треть всех мировых запасов: природного газа – 8 %, нефти – 12 %, золота – 40 %. И до 90 % хрома и платины. Здесь также самые большие запасы кобальта, алмазов и урана. Казалось бы, Африка должна жить в достатке. Но в реальности картина иная. Как не раз подчеркивал наш Президент, западные корпорации, которые навязали странам континента роль сырьевых придатков, столетиями выкачивали оттуда ресурсы, ничего не давая взамен.

Беларусь же нацелена на равноправные партнерские отношения. Главный акцент мы делаем на углубление компетенцией в промышленности, сельском хозяйстве, создании новых рабочих мест, организации медицинской помощи, обеспечении продовольственной безопасности, подготовке кадров. Такое глобальное расширение торгово-экономических отношений со странами Африки сулит реальные перспективы. Однако выход на новое деловое пространство имеет многие юридические тонкости.

О том, как избежать угроз и минимизировать риски, расскажут на Международном правовом форуме. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата. С особенностями ведения бизнеса в Африке участников уже 29 сентября познакомят спикеры, которые давно работают на континенте. Говорить будут в частности о том, как выйти на новые рынки, организовать логистику и предотвратить влияние санкций.

Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий Белорусской торгово-промышленной палаты:

Внешнеэкономическая деятельность характеризуется тем, что есть очень много рисков. Нужно знать континент, знать конкретную страну, правовую систему, как ходят платежи, как проверять контрагентов, как сертифицировать продукцию и в конечном итоге где судиться, как взыскивать дебиторскую задолженность и так далее. Поэтому наш форум нацелен на то, чтобы поговорить об Африке, конкретных странах. И не просто с людьми, которые никогда не видели Африку, но с теми, которые ножками там протоптали и имеют реальный практический опыт.

Экономическая привлекательность Африки продолжает расти. К 2025-му Беларусь планирует увеличить присутствие на ее рынках и в странах дальней дуги на 10 %. Партнеры заинтересованы в наших удобрениях, продуктах питания и особенно в сельхозтехнике.