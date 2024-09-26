«А я автограф взяла у Лукашенко!» Белоруска Нина Краснова вспоминает душевный разговор с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Это кто? Это я? Спасибо. Это тот съезд и то собрание, которое когда-то спасло Беларусь.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Этой истории чуть больше четырех лет. Июнь 2020-го, Ола. На церемонии открытия мемориального комплекса собрались десятки неравнодушных белорусов. Среди них и те, как героиня нашего выпуска, кто об ужасах войны знает не понаслышке. В тот год исполнилось 79 лет с начала Великой Отечественной и 75 со дня Великой Победы. Казалось бы, прошло много времени, но мир по-прежнему хрупок, что вынуждает нашего Президента все чаще говорить о мире и с мирной позиции. То ли с высоких трибун, то ли как здесь, в Оле, в кругу своих. После официальной части открытия мемориала Александр Лукашенко собирался уезжать, но неожиданно к нему с личной просьбой, которая в результате стала таким душевным разговором, обратилась Нина Никитична Краснова. «Мне страшно не было». Зачем обратилась лично к Президенту?

Нина Краснова, почетный гражданин Светлогорска:

Почему я обратилась лично к Президенту? Я на первом ряду сидела, а он тут, возле ряда был. Вот такое расстояние, как с вами. И я ему показала его фотку. Он подошел, я попросила: оставьте свой автограф. И он оставил свой автограф, руку пожал. И вот так до плеча дотронулся.

– А вы не оставите автограф?

– Постараюсь.

– Постарайтесь, пожалуйста.

– Моя мечта.

– Если это ваша мечта, я готов всем автографы оставить.

– Простите, извините.

– Это нормально. Вы не расстраивайтесь.

Нина Краснова:

Мне не страшно было. Как будто я чувствовала, что он добрейший-добрейший человек. Каким он показался? Человечным человеком. Мне сразу не поверили, что я взяла автограф у Лукашенко Я на второе Всебелорусское собрание купила фотку его. Я в Президиуме сидела, на последнем ряду. Народу очень много было. Зал большущий был. Хорошо, очень умно все рассказывал. Все доступно нам, простым людям, рабочим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы подняли нацию с колен, создали эффективно функционирующие государственные институты и оптимальную социально-экономическую систему. У нас нет сырья и богатых спонсоров. Нам все надо заработать своим мозолем и умом.

Нина Краснова:

Собрание закончилось, люди начали расходиться, пошли. А я с последнего ряда пока дошла, уже никого нет. Только Президент и два его телохранителя. Фотку взяла. Я говорю: у меня неплохие мысли, я хочу у вас взять автограф. Ну и он расписался мне здесь. Я дату записала. Когда подошла к своему автобусу (несколько делегаций со Светлогорска приезжало), я говорю: а я автограф взяла у Лукашенко. А они не верят, мол, что ты, баба, как ты могла так сделать? А я им и показываю – вот, автограф его. Вот тогда уже начали верить. Насколько мне смелости хватило, я не знаю, мужества, можно сказать. Я Светлогорск строила, сейчас хожу и любуюсь им Нина Краснова:

Меня направили как лучшего работника на Всебелорусское собрание. Я штукатур, маляр, плиточник, облицовщик. На стройке 44 года. Я Светлогорск строила. Сейчас я хожу и любуюсь им. Светлогорск молодой, красивый. А я уже старенькая. Проще с Президентом встречаться, чем интервью давать. Виктория Ходосок:

Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?