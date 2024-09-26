Президент: электоральная кампания – это всегда поле боя. Не надо думать, что всё будет хорошо

Думайте, работайте как хозяева, за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну и привести ее в идеальное состояние, заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Думайте, работайте как хозяева, за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну и привести ее в идеальное состояние, заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать придется в сложное и ответственное время, подчеркнул Президент. Впереди электоральная кампания. Оппоненты не оставляют надежд раскачать общество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Электоральная кампания всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте, что мы тут, как некоторые говорят, зачистили все. Во-первых, никто никого не чистил. Сбежали, кого надо было чистить. Но это их право выбора, пусть. Сбежали так сбежали. Но расслабляться не надо. Не надо думать, что все будет хорошо. Ситуация изменилась, время другое. У нас, у власти, позиции совершенно иные. Но вы же понимаете, что и по ту сторону баррикад это понимают. И коль такая ситуация, к этой ситуации они ищут ключи.
Мы вас, и особенно я, информируем о том, что происходит в стране. Журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают, доносят до общества и до вас все нюансы. Там неправды или пропаганды, я категорически против таких оценок, 0,01 %. Все остальное правда. Нам ничего не надо сочинять. Нам не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов для того, чтобы подтвердить свою правоту, поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, в прессе, в интернете, все оно так и есть.
И крайний вариант – вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Это их крайний вариант. Почему? Потому что деньги никто не дает на болтовню. Да, они там болтают. Еще чего-то уже 31-й год ищут мои деньги за границей, никак не могут найти. Хотя все очень просто, все очень просто в руках американцев, наших «лучших друзей». Если бы что-то было, давно бы уже вывалили. Американцы понимают, мы видим, что они просто болтают языком, полностью проигрывая и международную, и внутреннюю повестку нашим журналистам. Полностью.
Поэтому им сказали: ребята, болтовня – это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное – на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание. Ворваться на территорию, как это в Курской области украинцы сделали, захват части территории, дестабилизация обстановки в стране. Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны.
Президент дал согласие на назначение руководителей ряда предприятий и вуза. Генеральным директором Минского тракторного завода стал Сергей Авраменко. Для него это повышение, он работал в должности первого заместителя на этом предприятии. «Белэнерго» возглавит Андрей Панченко. До этого трудился на посту генерального директора «Витебскэнерго». С БМЗ переходит Иван Демидов, теперь он руководит предприятием «Белвторчермет». Ольга Горлова отныне ректор Витебской государственной академией ветеринарной медицины.
Глава государства подчеркнул, что для него нет главных и второстепенных предприятий. Ведь в руках одних – подготовка кадров, у других – промышленный потенциал страны. Вместе работают на результат. Тем более лучшей школы, чем у Беларуси, к примеру, по производству тракторов, нет. Сегодня Президент также согласовал назначение замминистров в шесть ведомств. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Липницкого начальником главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента.
Подробности в нашем вечернем выпуске.