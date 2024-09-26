Президент: электоральная кампания – это всегда поле боя. Не надо думать, что всё будет хорошо

Думайте, работайте как хозяева, за будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну и привести ее в идеальное состояние, заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать придется в сложное и ответственное время, подчеркнул Президент. Впереди электоральная кампания. Оппоненты не оставляют надежд раскачать общество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Электоральная кампания всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте, что мы тут, как некоторые говорят, зачистили все. Во-первых, никто никого не чистил. Сбежали, кого надо было чистить. Но это их право выбора, пусть. Сбежали так сбежали. Но расслабляться не надо. Не надо думать, что все будет хорошо. Ситуация изменилась, время другое. У нас, у власти, позиции совершенно иные. Но вы же понимаете, что и по ту сторону баррикад это понимают. И коль такая ситуация, к этой ситуации они ищут ключи. Мы вас, и особенно я, информируем о том, что происходит в стране. Журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают, доносят до общества и до вас все нюансы. Там неправды или пропаганды, я категорически против таких оценок, 0,01 %. Все остальное правда. Нам ничего не надо сочинять. Нам не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов для того, чтобы подтвердить свою правоту, поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, в прессе, в интернете, все оно так и есть.