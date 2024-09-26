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Президент так переживает за народ, как будто он роднее всех – почётная гражданка Светлогорска

26 сентября 2024 16:21
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Президент так переживает за народ, как будто он роднее всех – почётная гражданка Светлогорска-2

Нина Краснова, почетный гражданин Светлогорска:
Он так переживает за народ, и за пенсионеров, и за молодых, и за деток – за все. Как будто он родной, роднее всех. Он отдает себя полностью. Для людей. Все для людей. Все старается сделать хорошо, чтобы не было той жизни, которая была, чтобы не повторялось. Он и сейчас стоит горой за мир. Таких людей очень мало. Я не знаю, но почему-то я верю ему, как себе.

# Интервью # Виктория Ходосок

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