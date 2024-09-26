Президент так переживает за народ, как будто он роднее всех – почётная гражданка Светлогорска

Нина Краснова, почетный гражданин Светлогорска:

Он так переживает за народ, и за пенсионеров, и за молодых, и за деток – за все. Как будто он родной, роднее всех. Он отдает себя полностью. Для людей. Все для людей. Все старается сделать хорошо, чтобы не было той жизни, которая была, чтобы не повторялось. Он и сейчас стоит горой за мир. Таких людей очень мало. Я не знаю, но почему-то я верю ему, как себе.