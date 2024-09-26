Лукашенко: среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то отсидеться

Новые руководители в 11 районах страны и Витебске. Напутствуя их на работу, Президент подчеркнул, что особое внимание необходимо обращать на экономику регионов. Если с этим все будет нормально, то и с другими вопросами справимся, отметил Александр Лукашенко. Хозяйский подход необходим и в аграрном секторе: идет подготовка к зимнему периоду. Еще один аспект – повышение культуры земледелия, и конечно, работа с кадрами на местах. Вся необходимая инфраструктура в районах должна быть восстановлена и сохранена. Обращаясь к управленцам, глава государства поблагодарил их за готовность работать на новых должностях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потому что время непростое. Что там греха таить, среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, а дальше – как Бог даст. А вы основа вертикали власти, вы непосредственно на «фронте», лицом к лицу с людьми, вам труднее всего. И от вашей работы во многом будет зависеть работа вертикали власти и мнение о Президенте. Вот поэтому я вам благодарен за то, что вы по-мужски, решительно и смело согласились на эти должности, не боясь ничего. Это самое главное. Вы в своей стране никого не должны бояться. У вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся. Мы сделаем все то, что должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания.

Президент дал согласие на назначение Александра Липницкого начальником главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента. Заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании стал Глеб Шульман. Новые руководители также у ряда предприятий, среди назначенцев заместители министров и ректор вуза.