Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина

Печальные новости сегодня, 11 января, пришли из Москвы. Не стало Юрия Соломина. Народный артист ушел из жизни на 89-м году. Всего два дня назад он вернулся домой из больницы, куда был госпитализирован с микроинсультом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соломин – легенда советского и российского кино. За свою карьеру Юрий Мефодьевич исполнил десятки ролей, преподавал в Щепкинском училище, руководил Малым театром. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был удостоен многих государственных премий России.

Прощание с артистом состоится в понедельник, 15 января. Соболезнования родным и близким народного артиста СССР выразил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Юрий Соломин достиг настоящих профессиональных высот, светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.