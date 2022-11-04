Лукашенко обратился к украинцам: приезжайте, будем вас на руках носить, вы родные. Но с оружием – мало не покажется

Новости Беларуси. Не только профессиональный, но и житейский интерес прозвучал 4 ноября на БНБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о теме, волнующей каждого – ценах. За что благодарны, а чего опасаются белорусы, рассказали Александру Лукашенко.

Не осталось без внимания и происходящее за пределами нашей страны. В частности, поднималась тема отношений с южными соседями. Главный тезис белорусского лидера остается неизменным – наша страна в военных конфликтах участия не принимает. А ведь обвинять в этом Александра Лукашенко – информационный тренд оппонентов. То придумают некую белорусскую «мобилизацию», то пугают людей фейками о «белорусах в окопах». Глава государства рассказал, кто и зачем отправляет воевать уроженцев нашей страны на самом деле. А еще поделился сокровенным – о чем мечтает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня кричат: Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих! Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет. Если из вас кто-то хочет поехать – езжайте, но я вам не советую. Но на самом-то деле кто посылает туда людей? Сидят за границей, позвали туда протестунов наших, которые совершали здесь преступления в 2020 году. Они туда поехали, а кормить их там никто не будет. А тут еще хлынули с Украины беженцы, девать некуда. И что вы думаете? Их быстренько построили, вот как вы здесь стоите, фамилия, имя, отчество, размер ноги, головы – на фронт. Кто посылает туда на смерть людей? Это тоже чьи-то дети, но жаловаться некуда. Я вас туда как Президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего.