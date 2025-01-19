Лукашенко обозначил план действий! Как Беларусь будет участвовать в ШОС и БРИКС?

В 2024-м мы стали полноценными участниками Шанхайской организации сотрудничества и партнером БРИКС. А на неделе Президент одобрил стратегию участия нашей страны в этих объединениях. По сути, это прямое руководство к действию, где прописаны наши приоритеты и возможности. А еще в этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС. Недавно на саммите этого объединения Александр Лукашенко обозначил белорусское видение работы организации. Среди целей и задач – от цифровой до продовольственной безопасности. А еще установление контактов с другими региональными интеграциями, в том числе по линии ШОС и БРИКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В такой сцепке видится будущее многополярного мира. Тему продолжит политобозреватель Евгений Пустовой.

На неделе Президент своим указом утвердил стратегии отношений с ШОС и БРИКС. И это, если хотите, предвыборная программа внешней политики от действующего Президента, и это внешнеполитический курс официального Минска на ближайшие пять лет. Нам по пути с ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Почему центр Европы под Полоцком – отсюда начиналась наша государственность, а интересы Минска – мы ищем в столицах Азии. Во-первых, новые интеграционные объединения уже вышли за сугубо географическое восприятие. А само понятие Глобальный Юг – теперь не про страны третьего мира, а скорее тенденцию геополитики: коалиционный ответ на жесткий сценарий повторной деколонизации коллективным Западом.

Юрий Ярмолинский, аналитик БИСИ, руководитель Центра исследований ШОС и БРИКС:

Логика их принятия подсказывает то, что следующим шагом должно быть принятие отраслевых планов, планов действий, которые будут предусматривать достижение поставленных целей, решение задач. Санкции, политическая турбулентность, насильственная смена власти. ООН безмолвствует. Это трибуна формирования однополярного мира с абсолютной гегемонией США. Многополярность, которую предвещал, а теперь в том числе создает Президент Лукашенко, постнатовское мироустройство, вполне себе может базироваться на фундаменте БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС. Читайте здесь.

Ближе всего для нас ЕАЭС – это новая культура взаимоотношений знакомых друг другу стран, выросшая на перепаханном внешними бенефициарами постсоветском пространстве. В ЕАЭС мы в этом году председательствуем и всегда играем ключевую роль. Аналитик БИСИ: 2025 год будет историческим для Беларуси и для ЕС в том числе. Подробности. На саммите в Петербурге наш Президент озвучил приоритеты. Технологический потенциал и кооперация, продовольственная безопасность и единое транспортное пространство, логистика, равные условия и прозрачная конкуренция, защита внутреннего рынка, цифровая трансформация, международное сотрудничество.

Константин Снисаренко, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, Евразийский экономический союз, по данным Евразийской экономической комиссии, сохраняет достаточно положительную динамику. В среднем прирост валового внутреннего продукта за 2024 год составил около 4 %. Впрочем, сближаются не только страны, но и сами организации, к этому всегда призывает и белорусский лидер. Например, с 2017 года БРИКС заинтересовался инициативами ЕАЭС и китайским проектом «Один пояс – один путь». А БРИКС и ШОС объединяет часть стран, они состоят в обеих интеграциях. Еще с 2015 года по линии деловых советов контакты стали регулярными.