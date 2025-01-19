Жемчужина православного мира. Как реставрировали Спасо-Преображенский храм в Полоцке?

Памятник архитектуры и жемчужина православного мира. После 30 лет реставрационных работ открыл двери Спасо-Преображенский храм в Полоцке. Он расположен на территории Евфросиниевского монастыря и был возведен еще при жизни Преподобной, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Это один из немногих архитектурных памятников Древней Руси, который сохранился до наших дней. Но самое главное, ученым удалось открыть фрески, перед которыми молилась сама Евфросиния Полоцкая. Известно, что святая сама выбирала сюжеты для росписи, сопровождала их цитатами из Святого Писания. А шрифт повторяет почерк святой! Фрески здесь даже на полу. Поистине уникальный случай в храмовой живописи. Это келья Преподобной. Она же маленький личный храм, выполненный по всем канонам церкви. Евфросиния стремилась быть ближе к Богу.

Сергей Лалазаров, архитектор-реставратор высшей категории Петербурского научно-иссследовательского института «Спецпроектреставрация» :

Здесь на стене сохранилась титорская фреска, где сама Преподобная стоит – ростовая фигура и она держит модель этого храма, преподносит его господу. Параллельно с реставраторами работали археологи. 10 лет они изучали территорию возле храма. Земля отдавала сенсационные находки. Подняли актовую печать Евфросинии Полоцкой, а еще чертеж неизвестного мастера: на плинфе – это древний кирпич – изображен проект одного из полоцких храмов. И еще одно открытие: подземный храм-крипта – уникальное для Восточной Европы того времени строение. Особые слова благодарности всем, кто трудился в этом святом месте, выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На объекте трудились три поколения белорусских и российских реставраторов. Реставраторы открыли тысячу квадратных метров фресок. Кропотливый процесс растянулся на десятилетия. Все работы были профинансированы за счет фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Ходом реставрации постоянно интересовался Президент, ведь этот храм – душа Беларуси. В июне 2020-го лично посетил обитель. А сохранение культурного наследия в Беларуси – основа нашего развития и сохранения как нации.