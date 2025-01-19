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Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое

19 января 2025 18:29
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке у трона Господня
Тихо блещет звезда, как живая.

Это Бунин писал про крещение. Окунулись сегодня? Надо. Не верьте всяким бредням про вред здоровью. Одна только польза. А, окунувшись, со свежей головой и ясными мыслями можно и на выборы. Так будет правильно. И словом, и делом. Надо ли на них идти? Многие ведь думают: да без меня обойдутся. Даже наши сторонники часто говорят: Батька все сделает, чего мне-то напрягаться. На это нам всем на неделю ответил Президент. Не пронесет.

Лукашенко: беглые все ждут – вот помрет, голос у него не тот. Да не дождетесь!

Это он про чиновников говорил, которые отсиживаются, ответственность на себя брать не хотят. Не пронесет. Но ведь и каждого из нас касается. Давайте вспомним кино хорошее Михалкова.

Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое-4

Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что, я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим – туда перейдем на чистую травку, там усядемся. Места много. Обойдется. Не обошлось. Какую страну загубили. Вот этими руками…

Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое-6

Григорий Азаренок:
Это уже перед самой смертью офицер осознает. Пока он о любви своей неземной думал, крот копал подкопы. Пока он личной жизнью своей занимался, враг не отдыхал. Враг никогда не отдыхает. Враг вечен, борьба вечна, и побеждается он только действием.

Добро должно быть с кулаками, 
добро суровым быть должно, 
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро. 
Добро не жалость и не слабость, 
добром дробят замки оков. 
Добро не слякоть и не святость, 
не отпущение грехов.

Бог своих разберет, всех потом рассудит. Но вот что надо понимать, даже не только из той давней революционной истории. Ведь пока пару тысяч пьяных бомжей и безумствующих интеллигентов в 1991 году топтались возле Дома Советов, миллионы и миллионы на дачах отдыхали. Кто смотрел «Лебединое озеро», кто нет. В общем-то, люди были равнодушны. А потом у них страну украли, взяли и забрали, наплевав на референдум. 

Да и на майдане стояло тысяч 70, остальные 45 миллионов украинцев. Новый год справляли, все у них неплохо было. Сейчас как мухи мрут. Вот оно как, когда равнодушными остаются. Действие. Непрерывное, бесконечное, мощное действие. Яростное созидание. Постоянное благоустройство. Устройство блага вокруг себя. Вот единственное противоядие.

Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое-8

Григорий Азаренок:
Горькие слова, сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Горькие, но с надеждой. «Нападение завистливых врагов заставит нас развить силы и понять свое положение, которое уже будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига, самоотвержения. 

Но что делать, когда приводит к ним рука непостижимой судьбы? Единственное средство к исправлению упавших сил, нравственной и духовной, – положение, требующее труда, приводящее к самоотвержению». Пока враг открыто на нас не напал. Так надо лишь ждать. Или копающего крота сейчас прогоним. Действием.

Да, кстати, тот, кто не участвует в общем деле, так и благ общих не проси. У нас же по справедливости все. По справедливости. Так что надо идти. Надо. Время выбрало нас. А время нынче лихое. Да то ли еще будет.

Быть добрым не всегда удобно, 
принять не просто вывод тот, 
что дробно-дробно, добро-добро 
умел работать пулемет. 
Что смысл истории в конечном 
добротном действии одном – 
спокойно вышибать коленом 
добру не сдавшихся добром.

# Григорий Азарёнок # Авторская журналистика на СТВ

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