Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке у трона Господня
Тихо блещет звезда, как живая.
Это Бунин писал про крещение. Окунулись сегодня? Надо. Не верьте всяким бредням про вред здоровью. Одна только польза. А, окунувшись, со свежей головой и ясными мыслями можно и на выборы. Так будет правильно. И словом, и делом. Надо ли на них идти? Многие ведь думают: да без меня обойдутся. Даже наши сторонники часто говорят: Батька все сделает, чего мне-то напрягаться. На это нам всем на неделю ответил Президент. Не пронесет.
Лукашенко: беглые все ждут – вот помрет, голос у него не тот. Да не дождетесь!
Это он про чиновников говорил, которые отсиживаются, ответственность на себя брать не хотят. Не пронесет. Но ведь и каждого из нас касается. Давайте вспомним кино хорошее Михалкова.
Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что, я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим – туда перейдем на чистую травку, там усядемся. Места много. Обойдется. Не обошлось. Какую страну загубили. Вот этими руками…
Григорий Азаренок:
Это уже перед самой смертью офицер осознает. Пока он о любви своей неземной думал, крот копал подкопы. Пока он личной жизнью своей занимался, враг не отдыхал. Враг никогда не отдыхает. Враг вечен, борьба вечна, и побеждается он только действием.
Добро должно быть с кулаками,
добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость,
добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Бог своих разберет, всех потом рассудит. Но вот что надо понимать, даже не только из той давней революционной истории. Ведь пока пару тысяч пьяных бомжей и безумствующих интеллигентов в 1991 году топтались возле Дома Советов, миллионы и миллионы на дачах отдыхали. Кто смотрел «Лебединое озеро», кто нет. В общем-то, люди были равнодушны. А потом у них страну украли, взяли и забрали, наплевав на референдум.
Да и на майдане стояло тысяч 70, остальные 45 миллионов украинцев. Новый год справляли, все у них неплохо было. Сейчас как мухи мрут. Вот оно как, когда равнодушными остаются. Действие. Непрерывное, бесконечное, мощное действие. Яростное созидание. Постоянное благоустройство. Устройство блага вокруг себя. Вот единственное противоядие.
Григорий Азаренок:
Горькие слова, сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Горькие, но с надеждой. «Нападение завистливых врагов заставит нас развить силы и понять свое положение, которое уже будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига, самоотвержения.
Но что делать, когда приводит к ним рука непостижимой судьбы? Единственное средство к исправлению упавших сил, нравственной и духовной, – положение, требующее труда, приводящее к самоотвержению». Пока враг открыто на нас не напал. Так надо лишь ждать. Или копающего крота сейчас прогоним. Действием.
Да, кстати, тот, кто не участвует в общем деле, так и благ общих не проси. У нас же по справедливости все. По справедливости. Так что надо идти. Надо. Время выбрало нас. А время нынче лихое. Да то ли еще будет.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемет.
Что смысл истории в конечном
добротном действии одном –
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром.