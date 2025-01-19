Азарёнок: надо идти на выборы – время выбрало нас, а время нынче лихое

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бриллиантом лучистым и ярким,

То зеленым, то синим играя,

На востоке у трона Господня

Тихо блещет звезда, как живая. Это Бунин писал про крещение. Окунулись сегодня? Надо. Не верьте всяким бредням про вред здоровью. Одна только польза. А, окунувшись, со свежей головой и ясными мыслями можно и на выборы. Так будет правильно. И словом, и делом. Надо ли на них идти? Многие ведь думают: да без меня обойдутся. Даже наши сторонники часто говорят: Батька все сделает, чего мне-то напрягаться. На это нам всем на неделю ответил Президент. Не пронесет. Лукашенко: беглые все ждут – вот помрет, голос у него не тот. Да не дождетесь! Это он про чиновников говорил, которые отсиживаются, ответственность на себя брать не хотят. Не пронесет. Но ведь и каждого из нас касается. Давайте вспомним кино хорошее Михалкова.

Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что, я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим – туда перейдем на чистую травку, там усядемся. Места много. Обойдется. Не обошлось. Какую страну загубили. Вот этими руками…

Григорий Азаренок:

Это уже перед самой смертью офицер осознает. Пока он о любви своей неземной думал, крот копал подкопы. Пока он личной жизнью своей занимался, враг не отдыхал. Враг никогда не отдыхает. Враг вечен, борьба вечна, и побеждается он только действием. Добро должно быть с кулаками,

добро суровым быть должно,

чтобы летела шерсть клоками

со всех, кто лезет на добро.

Добро не жалость и не слабость,

добром дробят замки оков.

Добро не слякоть и не святость,

не отпущение грехов. Бог своих разберет, всех потом рассудит. Но вот что надо понимать, даже не только из той давней революционной истории. Ведь пока пару тысяч пьяных бомжей и безумствующих интеллигентов в 1991 году топтались возле Дома Советов, миллионы и миллионы на дачах отдыхали. Кто смотрел «Лебединое озеро», кто нет. В общем-то, люди были равнодушны. А потом у них страну украли, взяли и забрали, наплевав на референдум. Да и на майдане стояло тысяч 70, остальные 45 миллионов украинцев. Новый год справляли, все у них неплохо было. Сейчас как мухи мрут. Вот оно как, когда равнодушными остаются. Действие. Непрерывное, бесконечное, мощное действие. Яростное созидание. Постоянное благоустройство. Устройство блага вокруг себя. Вот единственное противоядие.