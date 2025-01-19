За нелегала – штраф. Начали действовать новые правила содержания домашних животных. Разбирались в нюансах закона

В 2025 году начали действовать новые правила содержания домашних животных. Эта тема всегда вызывает споры и дискуссии. Впрочем, как и в этот раз. Закон только начал действовать, а дополнительные разъяснения уже потребовались. В новых правила в мире людей и животных разбиралась в программе «Неделя» на СТВ.

В прошлом году в тихом Кировске прогулка трехлетней Ани с семьей закончилась вызовом скорой помощи. На девочку неожиданно набросилась собака, оставив глубокие раны на щеке. Две недели лечения, два месяца прививок от бешенства. Родители подали иск в суд, оценив моральный ущерб в 10 тысяч рублей.

Максим Черняк:

На момент, когда собака укусила, были большие четыре раны от клыков, по описанию экспертов, около полусантиметра. То есть они были глубокие. Поведение хозяина в тот момент абсолютно никак не было сказано, он вину свою не признавал, никак до суда, до обращения в милицию, на первоначальном этапе, не связывался с нами.

Уже в суде ответчик согласился с претензией, но не согласился с суммой. Готов был выплатить только 2 тысячи.

Инна Дроздова, помощник председателя Могилевского областного суда:

Девочка перенесла нравственные и физические страдания. Ей рекомендовано наблюдение у врачей, поскольку в настоящее время сложно определить, какие последствия наступят от причиненных телесных повреждений в будущем. Решением суда Кировского района с владельца собаки в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 4 тысяч белорусских рублей. История Ани лишь один из примеров. В Могилевской области за прошлый год зафиксировано около 270 нарушений правил содержания животных, большинство из которых связаны с укусами. Но агрессия бьют в обе стороны, и люди проявляют жестокость по отношению к четвероногим. Шесть человек оштрафованы за жестокость, двое осуждены. В Осиповичах мужчина сбросил кота с четвертого этажа, а в Бобруйске пьяный гость собаку – с седьмого.

Инна Дроздова:

Поводом для проявления немотивированной и чрезмерной агрессии к животному стало то, что собака подошла к обвиняемому и обнюхала его. В результате падения с седьмого этажа животное погибло. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 339-1. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца. Все эти примеры показывают, нам только предстоит научиться жить дружно с животными в одном обществе. Поможет в этом новый закон, который уже вступил в силу. Впервые в истории независимой Беларуси взаимоотношения человека и животных урегулированы так комплексно в одном правовом акте. И порядок начинается с учета.

Пес в городе – объект налогообложения. Да, звучит непривычно, но это мировая практика. Наличие друга человека требует регистрации и уплаты сбора. За последние два года только Могилев принял более 600 новых четвероногих горожан.

Олег Шершнев:

Я хочу зарегистрировать собаку, потому что хочу быть в правовом поле нашего государства. Чтобы налоги платили мы, чтобы государство, если я немножко заплачу, о ней заботилось. Построят площадку для собак, где их можно выгуливать спокойно. Ежеквартальный налог привязан к базовой величине и сегодня составляет порядка 13 рублей для собак обычных пород и 63 рубля для потенциально опасных.

Наталья Дайнеко, специалист службы «одно окно» Могилевского горисполкома:

Для регистрации владельцу домашнего животного необходимо обратиться в службу одну окно с документом, удостоверяющим личность. А для регистрации потенциально опасных пород собак необходимо дополнительно предъявить удостоверение о прохождении владельцем собаки обучения на курсах.