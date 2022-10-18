Студент Витебского технологического университета победил на конкурсе «Сибирский кутюрье»

Новости Беларуси. Студент Витебского технологического университета вернулся с победой с конкурса «Сибирский кутюрье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международная схватка начинающих и уже известных дизайнеров проходила в Новосибирске. Нашу страну представил четверокурсник Никита Захарчук. Для него это была вторая попытка покорить жюри и успешная. Домой он вернулся с дипломом первой степени. Чем удивили модное жюри, расскажет Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Международный конкурс «Сибирский кутюрье» проходил в 27-й раз. Участие в нем приняли как опытные дизайнеры, так и студенты профильных вузов из Беларуси, Казахстана, Бразилии и регионов России. Лучших выбирали в пяти номинациях. Никита Захарчук представил коллекцию повседневной женской одежды. В синтез натуральных тканей – хлопок, лен – витебский дизайнер добавил еще и элементы из «бабушкиного сундука». Это особенность его работ – авторский почерк. Символично в коллекции было все: от пошива до цветовой гаммы. В номинации «Национальные традиции» Никите не было равных.

Никита Захарчук, студент Витебского государственного технологического университета:

Это был прообраз целеустремленной, уверенной в себе девушки, которая готова заявить о себе. В этот прообраз я заложил стимул к победе, потому что так в моей жизни сложилось, что я постоянно занимал вторые места. И в этот раз я ехал в Сибирь только лишь за победой. Собственно, продумал образ, сделал качественную, хорошую коллекцию, получился отличный результат.