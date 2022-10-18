В Беларуси продолжаются мероприятия в рамках недели родительской любви

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается неделя родительской любви. Она граничит между двумя праздничными датами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе мы отметили уже традиционный День матери. 21 октября нам впервые предстоит чествовать глав семейств – в День отца. Неделе родительской любви сопутствует череда самых различных мероприятий, посвященных укреплению института семьи. Проходят они по всей стране.