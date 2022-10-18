Из чего состоит базовый уход за кожей? Разобрались с косметологом

Ухоженными женщинами не рождаются, а становятся. А грамотно подобранные средства помогут предотвратить ранние признаки старения и другие дефекты. Своими секретами молодости и красоты с нами поделилась сегодня многодетная мама Татьяна Философ.

Татьяна Философ, многодетная мама:

Утром в зависимости от выделенного времени для себя, а так как я многодетная мама, его немного у меня, естественно, первое – это умывание, тоник, нанесение гиалуроновой кислоты и дневной крем для лица. Так как кожа вокруг глаз является более чувствительной, я использую для глаз отдельные кремы.

Еще один обязательный пункт – ежедневный массаж лица. Пятиминутный фейс-фитнес заставляет работать лимфатическую систему, которая очищает от токсинов и лишней жидкости, делает контур лица четче и снимает напряжение в мышцах. Татьяна Философ:

Экспресс-метод – это патчи для лица. Я очень люблю делать сама одну маску, она мне очень нравится, посоветовала косметолог, я вижу достаточно хороший эффект – это использование меда, банана, яйца. Взбиваю в тарелочке. На минут 20-40 всю эту массу наношу на лицо и потом теплой водичкой со спонжиком смываю. Перед тем как отправляться на поиски заветной баночки, встаньте перед зеркалом и изучите свою кожу. Оцените, что именно вы хотите исправить, а также как чувствует себя кожа.

Татьяна Философ:

Одно из основных правил, по которому нужно выбирать косметику, – это определение типа кожи лица. Допустим, у меня нормальный тип кожи, немножко склонный к сухости. Поэтому я выбираю соответствующие кремы и ввожу увлажняющие дополнительные какие-то средства особенно в осенне-зимний период. Важно помнить: то, что рекомендует любимый бьюти-блогер или подруга, необязательно подойдет и вам. Из каких этапов должен состоять базовых уход, сейчас разберемся вместе со специалистами.

Надежда Липская, косметолог:

Базовый уход включает несколько этапов – это очищение, тонизация, крем. Очищение не должно включать в себя жестких ПАВ, SLES, SLS, потому что вы будете разрушать свой липидный барьер, из-за этого появляются аллергические реакции, дерматиты и повышается чувствительность кожи. ПАВ убирают загрязнения с поверхности кожи, поэтому их используют в очищающих средствах. Они бывают мягкими и агрессивными. Первые действуют бережнее, поэтому лучше выбирать средства с ними. Надежда Липская:

Восстанавливаем pH-баланс c помощью тоника, это универсальный уход. Крем должен быть подходящий по текстуре, он должен осенью и зимой увлажнять и защищать вашу кожу. В течение дня вы не должны испытывать сухость или жирность кожи. Если с погодными условиями ощущение стянутости на лице, тогда мы добавляем сыворотки под крем. И я очень всех прошу использовать SPF.