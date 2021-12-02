Книгу о преступлениях Польши и Литвы против беженцев презентовали в Минске

Новости Беларуси. К вопросу фейков, которые не обошли стороной и трагедию на границе. Эта тема остается волнующей уже на протяжении 25 дней. За это время развязалась настоящая информационная война. Чтобы избежать дальнейших фальсификаций событий на границе с демократической Европой, в Беларуси в свет выпустили так называемую «Белую книгу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это хроника преступлений на границе с Литвой и Польшей. Инициатива появилась ровно две недели назад, когда цивилизованный мир ужаснули действия польских силовиков. Именно такие преступления фиксирует «Белая книга», чьи страницы, к сожалению, запачканы черной трагедией.

Максим Осипов, политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»: Это, по сути дела, фиксирование преступлений, разоблачение в режим онлайн фейков – а фейков было очень много, и они сейчас продолжаются – от всего происходящего на границе. Большая часть книги – это хронология развития событий и хронология преступлений, которые творились польскими и литовскими силовиками. В книге очень много официальной информации. Это информация Государственного пограничного комитета, то есть здесь, естественно, информация, идущая от госорганов, официальна уже по своей сути.

Помимо свидетельств Пограничного комитета, в книге собраны истории беженцев, которые они рассказывали журналистам. В том числе зарубежным. Напомним, Беларусь дала СМИ возможность свободно работать у границы. Впрочем, специалисты считают, что роль «Белой книги» куда более значимая: в будущем она может предотвратить возникновение подобного конфликта.

Дзермант о «Белой книге»: гласность может помочь изменить подход ЕС в отношении беженцев. Читайте здесь.

Книга является завершенным продуктом, но ситуация на границе не становится более ясной. Поэтому было решено запустить работу сайта, который будет дополняться в онлайн-режиме.