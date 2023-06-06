«Что вы там нахомутали?» Лукашенко собрал совещание по вопросам вступительной кампании

Поводом послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты проведенных централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту. Глава государства поставил задачу незамедлительно и досконально проверить корректность подсчетов. Проверка показала, что технического сбоя не было. Но формула оказалась настолько сложной, что специально созданной межведомственной комиссии пришлось ее упростить и пересчитать баллы по новой методике. Всех участников совещания Президент предупредил еще в самом его начале: заслушивать доклады и разбираться в неурядицах никто не собирается. На прошлом совещании в декабре 2022-го всем были поставлены предельно четкие задачи: в основе вступительной кампании должна быть справедливость, а у абитуриентов – равные возможности для поступления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проверка показала: технического сбоя не было, система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают: ни будущие студенты (абитуриенты), ни родители, ни другие люди. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Меня больше интересует, как будем жить дальше. Эту проблему мы разрешили. Люди понимают, как мы баллы считаем, переводим, не переводим. Сделали систему более понятной. Не в этом вопрос (это важно, мы об этом еще поговорим), а в том, как мы будем дальше осуществлять набор нашей молодежи в вузы. Мое главное требование – это справедливое отношение и справедливость, особенно при сдаче экзаменов. Это молодые люди, будущая элита, будущие управленцы страны. Они делают первый решительный сознательный шаг в нормальную жизнь. И этот шаг должен быть без всяких проблем и подозрений.