Многие услуги можно будет получить, не выходя из дома. Почему старый паспорт стоит заменить на биометрический?
С биометрией в новую цифровую реальность. Не так давно в Беларуси появились новые виды документов, они уверенно входят в нашу жизнь. Сегодня внедрение биометрических паспортов и ID-карт сравнивают с переходом на банковский пластик. Вначале процесс казался чем-то сложным, а после все поняли, насколько это удобно. Однако вопросы еще есть. Адресуем их нашим гостям. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Караневич (заместитель начальника отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг) и Владимир Басько (начальник Республиканского удостоверяющего центра).
Дмитрий Потапович, ведущий:
Скажите, насколько активно идет процесс перехода на новые документы, взамен старых? Есть какая-то статистика?
Светлана Караневич, заместитель начальника отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:
Ноу-хау прошлого года – это выпуск новых биометрических документов для всех жителей страны. Выпуском документов занимаются подразделения Министерства внутренних дел. Но так как на одном из этих документов (на ID-карте) присутствует приложение идентификационное и приложение электронной цифровой подписи, то тут уже без НЦЭУ не обойтись. Именно Национальный центр электронных услуг выпускает специальные сертификаты открытых ключей, чтобы оба приложения работали корректно и грамотно. Так вот с сентября по текущую дату этих сертификатов было выпущено для более чем 40 тысяч ID-карт.
Что нужно для того, чтобы заменить старый паспорт на биометрический?
Алена Ланская, ведущая:
Как же получить биометрический паспорт? Куда необходимо обратиться?
Владимир Басько, начальник Республиканского удостоверяющего центра:
В первую очередь необходимо обратиться в подразделение МВД по месту жительства, дополнительно заранее заявление писать не нужно. На месте заполните документ, и откатываются отпечатки пальцев.
Алена Ланская:
То есть мы сдаем старый паспорт и через какое-то время получаем новый.
Владимир Басько:
Да, обычный паспорт до двух недель. Но фактически получается даже быстрее.
Чем отличается биометрический паспорт от ID-карты?
Алена Ланская:
Расскажите подробнее, что же такое все-таки биометрический паспорт, ID-карта? В чем они различаются? В чем их схожесть? Где они применяются?
Владимир Басько:
Биометрический паспорт представляет собой стандартную книжку. Единственное отличие от классического паспорта, который был раньше, – это наличие специальной пластиковой страницы, в которую впаяна специальная микросхема. Данная микросхема в себе содержит специальную программу биометрической идентификации, то есть там хранятся и основные персональные данные гражданина, а также его отпечатки пальцев для возможности биометрической идентификации при пересечении границы. Это значительно упрощает и ускоряет сам процесс оформления всех документов при выезде за границу. Это то, что касается биометрического паспорта. ID-карта – специальная пластиковая карта, которая является более защищенной, более долговечной нежели обычная банковская пластиковая карточка. Срок эксплуатации рассчитан на 10 лет. Там также есть впаянная микросхема, которая в себе содержит программу идентификации как на обычном паспорте, дополнительно еще приложение наше национальное для проведения электронной идентификации на любых порталах для строгой однозначной идентификации самого физического лица. И специальное приложение для выработки электронной цифровой подписи. Для того, чтобы в цифровом мире осуществлять все юридически значимые действия исключительно в электронном виде, не посещая различные организации.
Алена Ланская:
Для чего мы используем биометрический паспорт и для чего используем ID-карту?
Владимир Басько:
Биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу, то есть это заграничный паспорт. А ID-карта является официальным документом, удостоверяющим личность, в Беларуси. Плюс электронным средством идентификации и подписи. То есть в принципе те же самые действия по идентификации личности только уже не очно, а исключительно в цифровом виде.
Алена Ланская:
То есть теперь при пересечении границы мы показываем биометрический паспорт, а штамп куда будет ставиться?
Владимир Басько:
Штампы ставить не нужно.
Не потеряют ли люди свои данные при использовании биометрических паспортов?
Дмитрий Потапович:
Степень защищенности. Из-за техногенных катастроф потеряют ли люди свои данные. Информацию о детях, о браке?
Светлана Караневич:
Здесь волноваться не стоит. Все эти данные (о детях, браке, прописке и многие другие) хранятся в государственных информационных ресурсах, которые соответствующим образом аттестованы, у них есть системы защиты информации. Сами сведения передаются только с использованием сертифицированных средств канального шифрования, не через открытый интернет. И все взаимодействие происходит в высокотехнологичной среде, которую обеспечивает в том числе НЦЭУ. Так что абсолютно все требования к системам такого рода соблюдены.
В чем плюс использования биометрического паспорта и ID-карты?
Алена Ланская:
Какие сервисы можно использовать с ID-картой?
Светлана Караневич:
Всего на портале уже больше 200 сервисов, абсолютное большинство для юридических лиц. Но с каждым годом растет количество сервисов для граждан. Например, по объектам недвижимости, которые принадлежат конкретному физлицу, или по конкретным льготам, пособиям, которые положены именно этому физлицу. По каким-то суммам страховых взносов, которые выплачивает фонд соцзащиты именно по вам. То есть вот таких услуг становится все больше и больше, а с использованием ID-карты получить их будет совсем просто.
Дмитрий Потапович:
А можно ли сказать, что с внедрением новых удостоверяющих документов мы станем на шаг ближе к электронному правительству?
«Чем больше у нас будет цифровых граждан, тем ближе мы будем к цели электронного правительства»
Светлана Караневич:
Да, конечно. Чем больше у нас будет активированных личных кабинетов на едином портале электронных услуг, чем больше у нас будет цифровых граждан, тем ближе мы будем к цели электронного правительства, а она заключается в том, чтобы обеспечить максимально комфортное, быстрое и эффективное цифровое взаимодействие государства и нас с вами (граждан или представителей бизнеса). То есть чтобы любые услуги, за получением которых мы обращаемся в какие-либо инстанции, мы могли получить самостоятельно. Просто и комфортно, не выходя из дома.
Владимир Басько:
Следующий этап развития электронного правительства – это проактивное электронное правительство, когда при наступлении какой-то жизненной ситуации, например, рождение ребенка, государство будет само по умолчанию предоставлять: вот вам начислена помощь, вы стали на очередь в детский сад и так далее.
Светлана Караневич:
Или, например, переезд. Влечет за собой очень много хлопот. Детей определить в новый садик или в новую школу, прикрепится к новой поликлинике, обновить данные прописки, заключить новые договоры с коммунальными службами и так далее. Как будет здорово, когда все эти сервисы и гораздо больше государство нам предложит в электронном виде. Все это взаимодействие происходит через личный электронный кабинет. Поэтому призываем всех еще раз не бояться цифрового будущего, регистрироваться на едином портале электронных услуг. Новая его версия расположена по адресу платформ. Именно там можно авторизоваться и получить доступ к этим электронным сервисам.