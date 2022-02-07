Многие услуги можно будет получить, не выходя из дома. Почему старый паспорт стоит заменить на биометрический?

С биометрией в новую цифровую реальность. Не так давно в Беларуси появились новые виды документов, они уверенно входят в нашу жизнь. Сегодня внедрение биометрических паспортов и ID-карт сравнивают с переходом на банковский пластик. Вначале процесс казался чем-то сложным, а после все поняли, насколько это удобно. Однако вопросы еще есть. Адресуем их нашим гостям. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Караневич (заместитель начальника отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг) и Владимир Басько (начальник Республиканского удостоверяющего центра). Дмитрий Потапович, ведущий:

Скажите, насколько активно идет процесс перехода на новые документы, взамен старых? Есть какая-то статистика?

Светлана Караневич, заместитель начальника отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:

Ноу-хау прошлого года – это выпуск новых биометрических документов для всех жителей страны. Выпуском документов занимаются подразделения Министерства внутренних дел. Но так как на одном из этих документов (на ID-карте) присутствует приложение идентификационное и приложение электронной цифровой подписи, то тут уже без НЦЭУ не обойтись. Именно Национальный центр электронных услуг выпускает специальные сертификаты открытых ключей, чтобы оба приложения работали корректно и грамотно. Так вот с сентября по текущую дату этих сертификатов было выпущено для более чем 40 тысяч ID-карт. Что нужно для того, чтобы заменить старый паспорт на биометрический? Алена Ланская, ведущая:

Как же получить биометрический паспорт? Куда необходимо обратиться?

Владимир Басько, начальник Республиканского удостоверяющего центра:

В первую очередь необходимо обратиться в подразделение МВД по месту жительства, дополнительно заранее заявление писать не нужно. На месте заполните документ, и откатываются отпечатки пальцев. Алена Ланская:

То есть мы сдаем старый паспорт и через какое-то время получаем новый. Владимир Басько:

Да, обычный паспорт до двух недель. Но фактически получается даже быстрее. Чем отличается биометрический паспорт от ID-карты? Алена Ланская:

Расскажите подробнее, что же такое все-таки биометрический паспорт, ID-карта? В чем они различаются? В чем их схожесть? Где они применяются?

Владимир Басько:

Биометрический паспорт представляет собой стандартную книжку. Единственное отличие от классического паспорта, который был раньше, – это наличие специальной пластиковой страницы, в которую впаяна специальная микросхема. Данная микросхема в себе содержит специальную программу биометрической идентификации, то есть там хранятся и основные персональные данные гражданина, а также его отпечатки пальцев для возможности биометрической идентификации при пересечении границы. Это значительно упрощает и ускоряет сам процесс оформления всех документов при выезде за границу. Это то, что касается биометрического паспорта. ID-карта – специальная пластиковая карта, которая является более защищенной, более долговечной нежели обычная банковская пластиковая карточка. Срок эксплуатации рассчитан на 10 лет. Там также есть впаянная микросхема, которая в себе содержит программу идентификации как на обычном паспорте, дополнительно еще приложение наше национальное для проведения электронной идентификации на любых порталах для строгой однозначной идентификации самого физического лица. И специальное приложение для выработки электронной цифровой подписи. Для того, чтобы в цифровом мире осуществлять все юридически значимые действия исключительно в электронном виде, не посещая различные организации. Алена Ланская:

Для чего мы используем биометрический паспорт и для чего используем ID-карту? Владимир Басько:

Биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу, то есть это заграничный паспорт. А ID-карта является официальным документом, удостоверяющим личность, в Беларуси. Плюс электронным средством идентификации и подписи. То есть в принципе те же самые действия по идентификации личности только уже не очно, а исключительно в цифровом виде.

Алена Ланская:

То есть теперь при пересечении границы мы показываем биометрический паспорт, а штамп куда будет ставиться? Владимир Басько:

Штампы ставить не нужно. Не потеряют ли люди свои данные при использовании биометрических паспортов? Дмитрий Потапович:

Степень защищенности. Из-за техногенных катастроф потеряют ли люди свои данные. Информацию о детях, о браке? Светлана Караневич:

Здесь волноваться не стоит. Все эти данные (о детях, браке, прописке и многие другие) хранятся в государственных информационных ресурсах, которые соответствующим образом аттестованы, у них есть системы защиты информации. Сами сведения передаются только с использованием сертифицированных средств канального шифрования, не через открытый интернет. И все взаимодействие происходит в высокотехнологичной среде, которую обеспечивает в том числе НЦЭУ. Так что абсолютно все требования к системам такого рода соблюдены. В чем плюс использования биометрического паспорта и ID-карты? Алена Ланская:

Какие сервисы можно использовать с ID-картой?

Светлана Караневич:

Всего на портале уже больше 200 сервисов, абсолютное большинство для юридических лиц. Но с каждым годом растет количество сервисов для граждан. Например, по объектам недвижимости, которые принадлежат конкретному физлицу, или по конкретным льготам, пособиям, которые положены именно этому физлицу. По каким-то суммам страховых взносов, которые выплачивает фонд соцзащиты именно по вам. То есть вот таких услуг становится все больше и больше, а с использованием ID-карты получить их будет совсем просто.

Дмитрий Потапович:

А можно ли сказать, что с внедрением новых удостоверяющих документов мы станем на шаг ближе к электронному правительству? «Чем больше у нас будет цифровых граждан, тем ближе мы будем к цели электронного правительства» Светлана Караневич:

Да, конечно. Чем больше у нас будет активированных личных кабинетов на едином портале электронных услуг, чем больше у нас будет цифровых граждан, тем ближе мы будем к цели электронного правительства, а она заключается в том, чтобы обеспечить максимально комфортное, быстрое и эффективное цифровое взаимодействие государства и нас с вами (граждан или представителей бизнеса). То есть чтобы любые услуги, за получением которых мы обращаемся в какие-либо инстанции, мы могли получить самостоятельно. Просто и комфортно, не выходя из дома.

Владимир Басько:

Следующий этап развития электронного правительства – это проактивное электронное правительство, когда при наступлении какой-то жизненной ситуации, например, рождение ребенка, государство будет само по умолчанию предоставлять: вот вам начислена помощь, вы стали на очередь в детский сад и так далее.