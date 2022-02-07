На высоте 8000 метров. Российские истребители Су-30 выполнили патрулирование границы Беларуси

Новости Беларуси. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские истребители Су-30 отработали совместное патрулирование государственной границы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские истребители Су-30 отработали совместное патрулирование государственной границы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И детали задания: полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и на скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.
Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий – ведомый».