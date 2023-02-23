В Белорусской государственной академии авиации девушек обучат управлению беспилотниками

Дмитрий Дьяков, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления Белорусской государственной академии авиации:

Начинаем с самых простых элементов, это квадрокоптер. Дальше переходим к изучению конструкций и летной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и беспилотных авиационных комплексов в целом. Парить над облаками, наслаждаться прекрасными видами, сидя за штурвалом, мечтают многие. Но кто сказал, что пилот – это сугубо мужская профессия? Нередко в этом деле встречаются и девушки, обязанности у них те же, что и у мужчин, никаких поблажек. Одни выбирают высоко летать в небе, а другие предпочитают управлять техникой на земле. С этого года на военном факультете Белорусской государственной академии авиации девушек будут обучать эксплуатации беспилотников.

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

На базе полного среднего образования любая девушка может подать заявление в военкомат, пройти профосмотр, сделать это нужно до 1 апреля года поступления, имея на руках результаты централизованных экзаменов, поступать на специальность. На сегодняшний момент подготовка девушек в нашей академии осуществляется на факультете гражданской авиации и в отделении среднего специального образования. Процент на разных специальностях до половины, девушкам авиация нравится.

При выборе этого направления необходимо сдать экзамены по физике, математике, а также русскому или белорусскому языку. Обучение длится четыре года. Возраст будущих курсантов должен быть от 17 до 21 года. Павел Примак:

Мы даем две профилизации – это техническая эксплуатация, выпускник инженер-специалист по управлению, и технологическая – это тоже инженер-специалист по управлению, но здесь больше дается направление на эксплуатацию целевой нагрузки. После обучения первые пять лет наши выпускники служат по контракту. Те, кто после первого контракта желает покинуть ряды Вооруженных Сил, находят себя в Министерстве транспорта, в ряде других ведомств нашей страны. Наши выпускники есть практически во всех предприятиях, где эксплуатируется беспилотная техника. Подготовка делится на теоретическую и практическую часть. С первого года обучения начинается практика, курсанты с головой окунаются в процесс управления беспилотными летательными аппаратами. Первым делом в бой идет техника поменьше, например, квадрокоптеры. Молодые люди учатся вести фотосьемка и видеомониторинг. Отрабатывают взлет, посадку в ручном и автоматическом режиме.