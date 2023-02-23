Ставка рефинансирования в Беларуси снизится второй раз за год с 1 марта

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта показатель сократится на 50 базисных пунктов и составит 11 % годовых. Отметим, это уже второе снижение с начала 2023 года. Решение регулятора принято с учетом инфляционных процессов. Годовая инфляция в январе снизилась до 12 %, в декабре показатель был на 0,8 выше. По оценкам Нацбанка, до однозначных значений показатель должен снизиться уже к концу первого квартала.