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Ставка рефинансирования в Беларуси снизится второй раз за год с 1 марта

23 февраля 2023 11:49
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта показатель сократится на 50 базисных пунктов и составит 11 % годовых. Отметим, это уже второе снижение с начала 2023 года. Решение регулятора принято с учетом инфляционных процессов. Годовая инфляция в январе снизилась до 12 %, в декабре показатель был на 0,8 выше. По оценкам Нацбанка, до однозначных значений показатель должен снизиться уже к концу первого квартала.  

Ставка рефинансирования в Беларуси снизится второй раз за год с 1 марта-1

Основанием для таких прогнозов служит анализ ситуации – темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Что внушает оптимизм. Кроме того, сообщается, что в январе сохранился приток рублевых вкладов населения. Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.  

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# Нацбанк Беларуси # общество # Фотофакт

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