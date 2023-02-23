Нужно переработать 188 тонн. Зачем сотрудники лесхозов собирают шишки?

Вековые сосны и пышные ели. Как превратить страну рек и озер в удивительное лесное царство, точно знают сотрудники белорусских лесхозов. Самая холодная пора года для них – горячий сезон. За окном февраль, самое время отправляться за шишками. Эти шоколадные малютки – будущее хвойных деревьев.

Сергей Кожедуб, начальник отдела лесного хозяйства:

Оптимальный сбор шишек производится с декабря по февраль. Когда биологическая спелость семян наступает у данных лесообразующих пород, когда шишка закрыта и не позволяет высыпаться семенам. У нас семена собираются на лесосеменных плантациях. Также шишки и семена собираются с плановых рубок. В этом году мы собрали четыре тонны шишек ели улучшенной и две тонны шишек сосны.

Следующая станция – селекционно-семеноводческий центр. Именно там лесное богатство проходит тщательный осмотр. Шишки взвешивают, очищают от вредных примесей и отходов, а после отправляют погреться в растопленную баньку. Сушка – важнейший этап производственного процесса. До 50 тонн в месяц – именно столько даров природы способен переработать этот чудо-аппарат.

Андрей Юрченко, мастер производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Сушка шишек осуществляется в сушильной камере. Для сосны температурный режим – 52-54 градуса, для ели температурный режим 48-50, для лиственницы – от 35 до 40 градусов.