Нужно переработать 188 тонн. Зачем сотрудники лесхозов собирают шишки?
Вековые сосны и пышные ели. Как превратить страну рек и озер в удивительное лесное царство, точно знают сотрудники белорусских лесхозов. Самая холодная пора года для них – горячий сезон. За окном февраль, самое время отправляться за шишками. Эти шоколадные малютки – будущее хвойных деревьев.
Сергей Кожедуб, начальник отдела лесного хозяйства:
Оптимальный сбор шишек производится с декабря по февраль. Когда биологическая спелость семян наступает у данных лесообразующих пород, когда шишка закрыта и не позволяет высыпаться семенам. У нас семена собираются на лесосеменных плантациях. Также шишки и семена собираются с плановых рубок. В этом году мы собрали четыре тонны шишек ели улучшенной и две тонны шишек сосны.
Следующая станция – селекционно-семеноводческий центр. Именно там лесное богатство проходит тщательный осмотр. Шишки взвешивают, очищают от вредных примесей и отходов, а после отправляют погреться в растопленную баньку. Сушка – важнейший этап производственного процесса. До 50 тонн в месяц – именно столько даров природы способен переработать этот чудо-аппарат.
Андрей Юрченко, мастер производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Сушка шишек осуществляется в сушильной камере. Для сосны температурный режим – 52-54 градуса, для ели температурный режим 48-50, для лиственницы – от 35 до 40 градусов.
Затем теплые и хрустящие шишки помещают в специальный барабан, который извлекает из них самое ценное – семена с крылаткой.
Сергей Кожедуб:
Часть семян идет весной на посадку в лесных питомниках, часть остается на хранение ввиду того, что лесосеменные годы по данным породам производят обильный лесосеменной год через 3-4 года. Как по сосне, так и по ели.
Андрей Юрченко:
План переработки на 2023 год составляет 188 тонн. За январь и февраль – около 60 тонн. В день мы перерабатываем около двух тонн шишек.
Плодородная почва, солнечный свет и вода. Всего через пару месяцев собранные семена превратятся в крохотные ели и молодые сосенки. А после, в возрасте пяти лет, вечнозеленые отметят долгожданный переезд. Добро пожаловать в белорусский лес.
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