Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»

Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе Минщина на СТВ.
Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе Минщина на СТВ.
Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.
Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие
Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:
Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми, повышение их уровня жизни. Это все взаимосвязано с экономическим развитием Мядельского района, с учетом тех особенностей, которые присущи Мядельскому району. Это туристическая сфера, санаторно-курортное направление, развитие сельского хозяйства, социальной сферы.
Ранее Александр Пранович был председателем Пуховичского районного Совета депутатов. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.