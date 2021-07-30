Прямой эфир

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»

30 июля 2021 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе Минщина на СТВ.

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»-1

Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.

Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

Новый глава Мядельского района: «Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми»-4

Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:
Одним из главных приоритетов для меня будет работа с людьми, повышение их уровня жизни. Это все взаимосвязано с экономическим развитием Мядельского района, с учетом тех особенностей, которые присущи Мядельскому району. Это туристическая сфера, санаторно-курортное направление, развитие сельского хозяйства, социальной сферы.

Ранее Александр Пранович был председателем Пуховичского районного Совета депутатов. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Турчин # Александр Пранович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие
30 июля 2021 17:25

Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

Военком Гомельской области: нужно на постоянной основе организовывать кружковую и клубную работу
30 июля 2021 17:14

Военком Гомельской области: нужно на постоянной основе организовывать кружковую и клубную работу

Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник
30 июля 2021 16:52

Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник