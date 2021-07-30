Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

На Мядельщине в настоящее время начало реализовываться органическое земледелие, с которым я связываю очень большие надежды. Потому что есть фермеры, которые этим занимаются, и я вижу, что у таких проектов очень большое будущее.