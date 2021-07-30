Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
На Мядельщине в настоящее время начало реализовываться органическое земледелие, с которым я связываю очень большие надежды. Потому что есть фермеры, которые этим занимаются, и я вижу, что у таких проектов очень большое будущее.