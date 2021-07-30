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Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие

30 июля 2021 17:25
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Новости Беларуси. На сессии Мядельского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома – Александра Прановича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие-1

Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он отметил, что руководству района нужно сделать многое, чтобы Мядельский район продолжал развиваться как туристический центр, в сжатые сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства населенных пунктов и сейчас, во время жатвы, уборочной кампании.

Александр Турчин: в Мядельском районе начало реализовываться органическое земледелие-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
На Мядельщине в настоящее время начало реализовываться органическое земледелие, с которым я связываю очень большие надежды. Потому что есть фермеры, которые этим занимаются, и я вижу, что у таких проектов очень большое будущее.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Турчин # Александр Пранович # Фотофакт

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