Лукашенко о создании музея охоты и рыболовства: «Если денег не просят, чего нам быть против?»

Новости Беларуси. С докладом у Президента – руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич и курирующий эту сферу вице-премьер Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в структуре. Также затронули тему борьбы с африканской чумой свиней.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работа нашей важной общественной организации, Белорусское общество охотников и рыболовов. Но не такая она уж и общественная. Наверное, больше, чем какая-либо структура, государственная, потому что важнейшие ресурсы государства. Что там за ситуация? Что надо, чтобы активизировать эту работу? Вносится предложение и проработать вопрос о создании музея охоты и рыболовства.
Тоже надо будет нам посмотреть на эту тему. Если денег не просят, чего нам быть против? Надо соглашаться. Но еще одна известная тема с давних времен – это борьба с африканской чумой свиней. Охотников желательно подключить, если это нужно. Вы в теме. Бояться тут нечего и по каким-то механизмам компенсации за добычу кабана и прочее. В общем, комплекс вопросов, которые надо будет решить.
Специалисты полагают, что основным разносчиком африканской чумы свиней является дикий кабан, и инициируют более активно вести с ним борьбу. Как вариант, разрешить использовать добытое животное в личных целях. Это позволит и заинтересовать охотников, и снизить численность диких кабанов.
В Беларуси есть богатые охотничьи традиции. А значит, есть основания для создания Музея охоты и рыболовства и учреждения Национальной трофейной книги. Александр Лукашенко инициативу поддержал.
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