Лукашенко о создании музея охоты и рыболовства: «Если денег не просят, чего нам быть против?»

Новости Беларуси. С докладом у Президента – руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич и курирующий эту сферу вице-премьер Леонид Заяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в структуре. Также затронули тему борьбы с африканской чумой свиней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работа нашей важной общественной организации, Белорусское общество охотников и рыболовов. Но не такая она уж и общественная. Наверное, больше, чем какая-либо структура, государственная, потому что важнейшие ресурсы государства. Что там за ситуация? Что надо, чтобы активизировать эту работу? Вносится предложение и проработать вопрос о создании музея охоты и рыболовства.

Тоже надо будет нам посмотреть на эту тему. Если денег не просят, чего нам быть против? Надо соглашаться. Но еще одна известная тема с давних времен – это борьба с африканской чумой свиней. Охотников желательно подключить, если это нужно. Вы в теме. Бояться тут нечего и по каким-то механизмам компенсации за добычу кабана и прочее. В общем, комплекс вопросов, которые надо будет решить.