Запускали кораблики из берёзовой коры. Школьники провели акцию против строительства забора на границе с Беловежской пущей

Новости Беларуси. Две страны – одна пуща. В Беловежской пуще 2 июня школьники и молодежь провели акцию против строительства забора на белорусско-польской границе, который разделяет древний реликтовый лес на две части и наносит непоправимый ущерб уникальному животному и растительному миру Национального парка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Протяженность польского пограничного сооружения больше 60 километров, возведение сопровождается работой крупной дорожной техники. Это препятствует естественной миграции диких животных и влечет вырубку вековых деревьев. Молодежь и школьники отправились по веломаршруту с лозунгом «Вместе спасем пущу».

Дарья Евташук, ученица Каменюкской средней школы:

Сейчас мы просто не можем спокойно смотреть, как хотят разделить Беловежскую пущу на две части. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы остановить строительство.

Александр Бурый, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»:

Строительство забора, насколько я осведомлен, продолжается. Наши обращения и в Совет Европы, и президиум ЮНЕСКО сейчас на рассмотрении. Определенных заявлений от них не поступило. Важно подметить то, что большое количество людей на территории Беларуси и территории Польши неравнодушны к данному сооружению, поэтому я надеюсь, что возобладает здравый смысл, и будут пересмотрены эти позиции в части нарушения законодательства международного в части сохранения Беловежской пущи как единого трансграничного объекта.

На берегу реки Наревка, которая течет по территории Национального парка и уходит на польскую сторону, молодежь провела необычный флешмоб – на воду спустили кораблики с записками.

Вероника Пашкович, заместитель директора по воспитательной работе Каменюкской средней школы:

Это такая нестандартная форма привлечения общественного внимания к экологической проблеме, которая возникла сейчас в Национальном парке. Такими прекрасными корабликами из природного материала, которые мы изготовили сами, мы пытаемся остановить строительство забора. Мы надеемся, что их увидят.