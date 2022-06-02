«Вкус начался в полночь». Экскурсовод об интересных ситуациях и истории Минска

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

На что делают акцент столичные экскурсоводы? Что больше всего впечатляет туристов в большом городе? Кристина Сущеня, СТВ:

Для съемочной группы СТВ организовали небольшую экскурсию, поэтому предлагаю посмотреть сюжет Оксаны Семашко.

Сергей Бусько, экскурсовод:

Конечно, есть и сюжеты, когда экскурсии знакомят с людьми, которых ты, по сути, видел только на обложке, потому что на экскурсию может приехать президент Молдовы, губернатор Нижегородской области, заместитель директора «Сколково», может приехать какой-нибудь молодой человек, который окажется известным блогером из Бельгии.

Сергей Бусько уже 15 лет проводит экскурсии по большому городу. В год к нему приходят до десяти тысяч туристов. С его помощью минчане и гости столицы узнают, где можно купить сувенирную чашку даже в полночь или попробовать лучшие в Минске драники.

Сергей Бусько:

Делегация приехала, и не было другого времени. Поэтому экскурсия началась в полночь, зато город был свободен, ни одной пробки не было, с полуночи экскурсия была просто великолепной. Спокойно, тихо, размеренно.

Особым спросом в большом городе пользуются тематические экскурсии, например, «Минск медицинский, мистический, спортивный» предпочитают больше, чем классику. Квест, анимация – интерактив не только для детей, но и для взрослых. Сергей Бусько:

У нас на этой неделе и на прошлой приезжают представители республиканских детских домов, для которых мы проводим бесплатные экскурсии. Когда подходит после экскурсии ребенок, понятно, что им в детском доме сложно, ему восемь лет, берет за руку и говорит: «А вы будете моим папой?» То есть нам так понравилось на экскурсии и так далее.

Сегодня с Сергеем Бусько мы встретились у нашего телецентра. Со слов экскурсовода, здание олицетворяет первую волну энтузиазма послевоенного Минска. Сергей Бусько:

ГУМ – родственник вашего здания, потому что архитектор Гегард занимался и вашим зданием, и зданием главного универсального магазина Минска. Это символы победы, это символы нового возрождения, символы нового советского общества. То есть у вас появляются телевидение, радио, новые магазины, в которых вам, кстати, до сих пор заворачивают покупку в папиросную бумагу. Как и стажировались наши ребята из ГУМа в Москве, получали навыки, так и ваши первые предшественники ездили в Москву, получали там определенную подготовку, то есть преемственность традиций сохраняется.

Минск древний и современный. Наша столица вскоре отпразднует 955 день рождения. История большого города хранится не только в архитектуре ушедших эпох, но и гораздо глубже.

Оксана Семашко, корреспондент:

Одна из самых туристических улиц большого города – Коммунистическая – хранит в себе немало тайн и загадок. Не исключено, что сейчас под моими ногами хранится клад, ведь здесь не раз уже находили древнюю посуду и монеты.

Взору необычные находки экскаваторы и прочая техника периодически открывают в парке Янки Купалы: керамика XVIII века, посуда, кафель, стекло, серебро, золото. По мнению экспертов, в недрах земли здесь можно повстречать и парфюм XIX века.