«Вкус начался в полночь». Экскурсовод об интересных ситуациях и истории Минска

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
На что делают акцент столичные экскурсоводы? Что больше всего впечатляет туристов в большом городе?
Кристина Сущеня, СТВ:
Для съемочной группы СТВ организовали небольшую экскурсию, поэтому предлагаю посмотреть сюжет Оксаны Семашко.
Сергей Бусько, экскурсовод:
Конечно, есть и сюжеты, когда экскурсии знакомят с людьми, которых ты, по сути, видел только на обложке, потому что на экскурсию может приехать президент Молдовы, губернатор Нижегородской области, заместитель директора «Сколково», может приехать какой-нибудь молодой человек, который окажется известным блогером из Бельгии.
Сергей Бусько уже 15 лет проводит экскурсии по большому городу. В год к нему приходят до десяти тысяч туристов. С его помощью минчане и гости столицы узнают, где можно купить сувенирную чашку даже в полночь или попробовать лучшие в Минске драники.
Сергей Бусько:
Делегация приехала, и не было другого времени. Поэтому экскурсия началась в полночь, зато город был свободен, ни одной пробки не было, с полуночи экскурсия была просто великолепной. Спокойно, тихо, размеренно.
Особым спросом в большом городе пользуются тематические экскурсии, например, «Минск медицинский, мистический, спортивный» предпочитают больше, чем классику. Квест, анимация – интерактив не только для детей, но и для взрослых.
Сергей Бусько:
У нас на этой неделе и на прошлой приезжают представители республиканских детских домов, для которых мы проводим бесплатные экскурсии. Когда подходит после экскурсии ребенок, понятно, что им в детском доме сложно, ему восемь лет, берет за руку и говорит: «А вы будете моим папой?» То есть нам так понравилось на экскурсии и так далее.
Сегодня с Сергеем Бусько мы встретились у нашего телецентра. Со слов экскурсовода, здание олицетворяет первую волну энтузиазма послевоенного Минска.
Сергей Бусько:
ГУМ – родственник вашего здания, потому что архитектор Гегард занимался и вашим зданием, и зданием главного универсального магазина Минска. Это символы победы, это символы нового возрождения, символы нового советского общества. То есть у вас появляются телевидение, радио, новые магазины, в которых вам, кстати, до сих пор заворачивают покупку в папиросную бумагу. Как и стажировались наши ребята из ГУМа в Москве, получали навыки, так и ваши первые предшественники ездили в Москву, получали там определенную подготовку, то есть преемственность традиций сохраняется.
Минск древний и современный. Наша столица вскоре отпразднует 955 день рождения. История большого города хранится не только в архитектуре ушедших эпох, но и гораздо глубже.
Оксана Семашко, корреспондент:
Одна из самых туристических улиц большого города – Коммунистическая – хранит в себе немало тайн и загадок. Не исключено, что сейчас под моими ногами хранится клад, ведь здесь не раз уже находили древнюю посуду и монеты.
Взору необычные находки экскаваторы и прочая техника периодически открывают в парке Янки Купалы: керамика XVIII века, посуда, кафель, стекло, серебро, золото. По мнению экспертов, в недрах земли здесь можно повстречать и парфюм XIX века.
Сергей Бусько:
Сотни находок, которые мы можем здесь себе ежегодно позволить: начиная от мамонтов и носорогов шерстистых, заканчивая потерянными кладбищами, даже целыми улицами, как это было на Немиге,3 или на Немиге,5, где под зданиями во время раскопок нашли целую застройку (дома, которые там сохранились на протяжении полутора сотен лет).
Сегодня Минск – одна из быстрорастущих столиц Европы. За каждой улицей, домом своя история. Чтобы хотя бы прикоснуться к некоторым из них, впереди минское лето, на которое у экскурсоводов большие планы. Этот сезон точно не будет похож на предыдущий. Обновлено культурное и кулинарное меню, так что будет вкусно во всех смыслах.
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