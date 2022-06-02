Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке

Новости Беларуси. Центр русского языка, культуры и истории открылся в Полоцком государственном университете. Это итог плодотворной работы руководства вуза и представительства Россотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр станет площадкой для развития гуманитарных, культурных и образовательных связей между нашими государствами. Здесь смогут заниматься наукой и исследованиями не только преподаватели и студенты университета. Он будет открыт для всех. Работает библиотека, площадка укомплектована современными средствами обучения. В перспективе здесь запланированы онлайн-конференции, мастер-классы.

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета:

Центр будет местом возможностей. Местом, где будут реализовывать проекты, куда будут приезжать интересные спикеры, интересные ученые. Он будет работать не только на университет, но и на регион. И эта мысль, что этот центр станет еще одной нитью, которая связывает наши страны.

Эдуард Крусткалн, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

Возможность быть на острие той культурной работы, которая существует в России сегодня. Самые свежие, самые новые, самые яркие инициативы, которые в культурном, историческом, научном плане есть в России, они все могут быть достоянием людей из Беларуси.