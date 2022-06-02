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Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке

02 июня 2022 13:28
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Новости Беларуси. Центр русского языка, культуры и истории открылся в Полоцком государственном университете. Это итог плодотворной работы руководства вуза и представительства Россотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке-1

Центр станет площадкой для развития гуманитарных, культурных и образовательных связей между нашими государствами. Здесь смогут  заниматься наукой и исследованиями не только  преподаватели и студенты университета. Он будет открыт для всех. Работает библиотека, площадка укомплектована современными средствами обучения. В перспективе здесь запланированы онлайн-конференции, мастер-классы.  

Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке-4

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета:  
Центр будет местом возможностей. Местом, где будут реализовывать проекты, куда будут приезжать интересные спикеры, интересные ученые. Он будет работать не только на университет, но и на регион. И эта мысль, что этот центр станет еще одной нитью, которая связывает наши страны.  

Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке-7

Эдуард Крусткалн, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:  
Возможность быть на острие той культурной работы, которая существует в России сегодня. Самые свежие, самые новые, самые яркие инициативы, которые в культурном, историческом, научном плане есть в России, они все могут быть достоянием людей из Беларуси.  

Центр русского языка, истории и культуры открыли в университете в Полоцке-10

Полоцкий государственный университет – один из ведущих региональных вузов страны. Учреждение тесно сотрудничает с российскими университетами Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга.  

# Беларусь-Россия # общество # Олег Романов # Эдуард Крусткалн # Фотофакт

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