Лукашенко о развитии Полесья: деньги будем вкладывать точечно

Главное требование – должны соблюдаться порядок и дисциплина. Это касается и сельхозтехники, которую недопустимо «выбрасывать за забор» (спрос в этой части будет жестоким), а также ввода в севооборот земель. В Житковичском районе распашкой территорий, в том числе вдоль дорог, занялись. Важно, чтобы это делалось не для показухи, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я уже сказал, дурницы не будет. Деньги точечно будем куда-то вкладывать. Но, прежде всего, в землю. Вот дороги, мосты, плодородие почв – это наша с тобой забота. У нас есть все для того, чтобы те мелиоративные, мелиорированные поля, в которые когда-то миллиарды рублей советских вложили, привести их в хорошее состояние. Не скажу, что Житковичи заброшены. Не скажу, что они не начали шевелиться, только чтобы это не было ради показухи. Я же вижу, где он распахал придорожные, участки небольшие, они никогда не пахались. Он их распахал. Их надо вовлекать все в оборот. Надо подойти и сделать на основании того, что мы уже давно проходили, что мы знаем. И ты тогда не скажешь, что людей не хватает. Да хватает у нас людей. Самое страшное, когда есть люди, а работы нет. Заплати хорошо человеку, он сделает три-четыре те нормы, которые мы сегодня имеем. И я на вас в Житковичах, в Петрикове очень надеюсь. Такие земные люди. Они понимают, что надо. Вроде глаза горят, но в Житковичах плохо работать невозможно.

Задачи были поставлены и перед производителями сельхозтехники. Под определенные условия ее будут поставлять на внутренний рынок, также Президент предложил сделать ставку не на количество условных комбайнов, а на качество. Напомним, сегодня реализуется программа развития Полесья. Доклад о результатах проделанной работы и планах, Александр Лукашенко намерен заслушать в ближайшее время.

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