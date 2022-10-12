В 1921-м начались занятия для 1390 студентов. Какие факультеты появились первыми в БГУ?

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Началась работа. Главной задачей стал поиск в разрушенном революционными событиями, а потом и кайзеровской и польской оккупацией, Минске подходящих зданий и помещений.

Олег Яновский, заведующий кафедрой истории России исторического факультета Белорусского государственного университета:

Известные события привели к тому, что оккупация была в 21-м году ликвидирована, поляки были изгнаны и, соответственно, эти все решения, которые были приняты раньше, они продолжали реализовываться тоже по нарастающей. До тех пор, пока в конце 1920 года в Минск не приехала делегация 13-14 человек из Москвы, в том числе и Владимир Иванович Пичета. Делегацией были намечены конкретные шаги, и уже в апреле 1921 года специальным постановлением Президиума ЦИК Белоруссии был официально утвержден список зданий, переходивших в пользование БГУ.

Олег Яновский:

И появились дом №1, дом №2, дом №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в дальнейшем, это была нумерация домов, собственно говоря, в этих номерах как-то отражалась значимость. Дом №1 – это правление, это первая библиотека, это рабочий факультет, это вся канцелярия, это то здание, которое сейчас капитально ремонтируется на улице Красноармейской, которая тогда была Скобелевской. И угол улицы Магазинной, который стал уже буквально через несколько месяцев улицей Университетской. Уже в 1919 году две комиссии (Московская и Минская) разрабатывали учебные планы, подбирали научно-педагогические кадры, обсуждали структуру будущего университета. ЦИК ССРБ принял постановление об открытии в Минске университета в составе пяти факультетов. Но в конце концов из-за нехватки средств и ограниченных общих возможностей было решено открыть университет в составе трех факультетов.

Олег Яновский:

Приоритетом абсолютно был медицинский факультет. Без медицинского факультета немыслим был ни один университет тогдашней Европы и всего тогдашнего мира, как и сейчас. Это основа основ, это физика человека, готовить специалистов, которые бы эту физику человека знали досконально и могли ее физику там, где нужно, править и поддерживать в здравии. И второй факультет именно там, где должны студенты получать высшее образование, это факультет общественных наук, порождение советского времени, мыслительное творчество людей от образования большевиков. И третьим стал рабочий факультет. Учитывая общий низкий образовательный уровень претендующих на поступление в первый университет, было обращено особое внимание на необходимость создания факультета, на котором можно было бы подготовить рабоче-крестьянскую молодежь к учебе по университетским специальностям. Олег Яновский:

Это подготовительный факультет, подготовительное образование для того, чтобы получить стартовый уровень образованности и поступать уже на какой-то факультет или БГУ или другого какого-то университета тогдашних советских республик.

Коллегия Народного комиссариата просвещения Белоруссии 8 июля назначила руководство БГУ — правление, возглавленное ректором Владимиром Ивановичем Пичетой, выпускником историко-филологического факультета МГУ. Торжественное открытие БГУ прошло 11 июля в здании клуба имени Карла Маркса. На этом заседании и профессора, и советские, и партийные лидеры много говорили о необходимости скорейшего открытия БГУ, но не о реальной деятельности университета. Олег Яновский:

Оно было 11 июля 1921 года. Почему? Потому что в этот день годом ранее Минск был освобожден от польских оккупантов. И вот под знаком этого политического события провели торжества, очень эпохально, с приветственными телеграммами и так далее. Но реально-то университет на следующий день и через месяц, и через два не мог начать работу. И стоит подчеркнуть, что университет имеет День рождения 30 октября 1921 года, а не 11 июля. Так называемый Акт открытия Белорусского государственного университета произошел в полдень 30 октября 1921 года с участием профессоров, преподавателей и студентов, а также партийно-государственного руководства.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

30 октября 1921 года началось, как мы говорим, биться сердце университета, потому что вот за эти полтора года с февраля 1919 по октябрь 1921 года была проведена титаническая работа по созданию материальной базы университета. Были написаны учебные программы, были подготовлены учебные материалы, созданы библиотечные условия для того, чтобы сделать классическим процесс подготовки и придать импульс развитию первого университета в стране. И уже 31 октября в актовом зале бывшего училища Хайкина была прочитана первая лекция для студентов.

Олег Яновский:

Дмитрий Петрович Кончаловский, профессор, медиевист, историк прочитал первую лекцию, это история Межземноморья в эпоху господства Римской империи. И все пошло и поехало. С 1 же ноября медфак — лекции пошли, поэтому это начало, та история, которая должна быть.

С 1 ноября 1921 года начались регулярные занятия для 1390 студентов. На всех факультетах БГУ работали 14 профессоров и 49 преподавателей. В феврале 1925 года университет выпустил первых молодых специалистов – 34 экономиста и 26 юристов. А в октябре 1927 года при БГУ открылась аспирантура. Осенью этого же года в центре Минска началось строительство университетского городка. В 1931 году Коллегия Наркомпроса БССР приняла постановление о создании на базе БГУ пяти самостоятельных институтов: Минский медицинский институт, Высший педагогический институт, Институт народного хозяйства, Белорусский политехнический институт, Минский юридический институт.