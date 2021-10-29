Карты маршрутизации, ревакцинация. Как дома-интернаты готовились к четвёртой волне коронавируса
Новости Беларуси. О ситуации с COVID-19 в домах-интернатах говорили 29 октября в Оршанском районе. В Беларуси 156 таких учреждений, где проживают и работают более 20 тысяч человек. Взять их под контроль в период пандемии Президент поручил депутатскому корпусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря слаженной работе серьезных вспышек коронавируса здесь удалось не допустить. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время посещения Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Подробности в материале Виктора Пралича.
Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов – одно из 15 учреждений на территории Витебской области. Сегодня здесь проживают почти 400 человек. Это и пенсионеры, и инвалиды, и люди, находящиеся на постельном режиме. Чтобы успешно противостоять очередной ковидной волне, пришлось изменить график работы сотрудников.
Светлана Чепик, директор Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Чтобы не занести инфекцию, мы перешли на работу посуточным методом. То есть сегодня мы работаем сутки – четверо дома. Вот так мы посещаем интернат, и в принципе – мытье рук, дезинфекция. Дезинфицирующие средства в полном объеме, всего этого достаточно. Маски то же самое. Мы сами изготавливаем и сами в своей швейной мастерской, и закупаем их.
В прошлый ковидный сезон дома-интернаты работали вахтовым методом. Две недели, а то и месяц сотрудники находились здесь круглосуточно. Но сейчас это неактуально: еще весной как проживающие, так и работники учреждений прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Александр Христофоров, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
У нас сейчас вакцинировано, за исключением тех граждан, которым противопоказано, 100 % наших проживающих. И сейчас со следующей недели мы приступаем к одноразовой ревакцинации. Эпидемиологическая ситуация в стационарных учреждениях социального обслуживания – их у нас 15 по Витебской области – достаточно стабильная. Подтверждается это тем, что заболевших у нас из проживающих граждан нет.
По поручению главы государства в период пандемии депутатский корпус взял под контроль дома-интернаты. Чтобы минимизировать любые риски, там соблюдаются строгие меры профилактики – разработаны карты маршрутизации, проводится дезинфекция. В целом во всех подобных учреждениях к четвертой волне пандемии подготовились.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как мы убедились сегодня, конечно, здесь все есть необходимое, чтобы бороться с этим ковидом. Готов персонал. Очень хорошая база создана. Есть все необходимые медикаменты. Где необходимо, применяются меры материального стимулирования. И самое главное, что проведена вакцинация. 100 % проживающих и 90 % людей, которые обслуживают.
Бабиничский дом-интернат значительно за последний год изменился. По Указу Президента «О развитии Оршанского района Витебской области» здесь проходит капитальный ремонт. Обновлены жилые корпуса, медицинские кабинеты, благоустраивают территорию. Завершат работы уже летом 2022 года.