Карты маршрутизации, ревакцинация. Как дома-интернаты готовились к четвёртой волне коронавируса

Новости Беларуси. О ситуации с COVID-19 в домах-интернатах говорили 29 октября в Оршанском районе. В Беларуси 156 таких учреждений, где проживают и работают более 20 тысяч человек. Взять их под контроль в период пандемии Президент поручил депутатскому корпусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря слаженной работе серьезных вспышек коронавируса здесь удалось не допустить. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время посещения Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подробности в материале Виктора Пралича.

Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов – одно из 15 учреждений на территории Витебской области. Сегодня здесь проживают почти 400 человек. Это и пенсионеры, и инвалиды, и люди, находящиеся на постельном режиме. Чтобы успешно противостоять очередной ковидной волне, пришлось изменить график работы сотрудников.

Светлана Чепик, директор Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Чтобы не занести инфекцию, мы перешли на работу посуточным методом. То есть сегодня мы работаем сутки – четверо дома. Вот так мы посещаем интернат, и в принципе – мытье рук, дезинфекция. Дезинфицирующие средства в полном объеме, всего этого достаточно. Маски то же самое. Мы сами изготавливаем и сами в своей швейной мастерской, и закупаем их.

В прошлый ковидный сезон дома-интернаты работали вахтовым методом. Две недели, а то и месяц сотрудники находились здесь круглосуточно. Но сейчас это неактуально: еще весной как проживающие, так и работники учреждений прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Александр Христофоров, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

У нас сейчас вакцинировано, за исключением тех граждан, которым противопоказано, 100 % наших проживающих. И сейчас со следующей недели мы приступаем к одноразовой ревакцинации. Эпидемиологическая ситуация в стационарных учреждениях социального обслуживания – их у нас 15 по Витебской области – достаточно стабильная. Подтверждается это тем, что заболевших у нас из проживающих граждан нет.

По поручению главы государства в период пандемии депутатский корпус взял под контроль дома-интернаты. Чтобы минимизировать любые риски, там соблюдаются строгие меры профилактики – разработаны карты маршрутизации, проводится дезинфекция. В целом во всех подобных учреждениях к четвертой волне пандемии подготовились.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как мы убедились сегодня, конечно, здесь все есть необходимое, чтобы бороться с этим ковидом. Готов персонал. Очень хорошая база создана. Есть все необходимые медикаменты. Где необходимо, применяются меры материального стимулирования. И самое главное, что проведена вакцинация. 100 % проживающих и 90 % людей, которые обслуживают.