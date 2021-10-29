Некоторые покупатели обращаются спустя годы. Как сейчас работает Ляховичский торфобрикетный завод?

Новости Беларуси. Ляховичский торфобрикетный завод – это второе по мощности производство в стране. Полвека в добыче, сегодня на пороге золотой шестой тысячи тонн торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гунько, директор Ляховичского торфобрикетного завода:

Увеличили количество точек упаковки, то есть мы производим продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая нынче востребована. Сегодня даже некоторые покупатели обращаются, говорят: вот, вы были в 2019 году на выставке, хотели бы сегодня купить вашу продукцию, мы уже созрели. Мы рассматриваем эти предложения и отгружаем продукцию в Украину. Расширяем рынки, не только в Украину – Литва и Польша. Рассматриваем более дальние рынки.