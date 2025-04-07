Около 40 выставок проведёт «Белинтерэкспо» в 2025 году

Площадки для новых контактов и заключения договоров. Около 40 выставок проведет «Белинтерэкспо» в нынешнем году. В 2024-м их было три десятка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши экспозиции уже стали неотъемлемой частью крупных международных форумов – в Зимбабве, Азербайджане, России, Узбекистане, Китае. Теперь готовимся представить новые промышленные разработки, продукты питания, научные и технические решения. Выставки под слоганом «Made in Belarus» привлекают тысячи гостей. Нашу продукцию узнают и ищут на полках магазинов. У многих за рубежом она ассоциируется со знаком качества.

Наталья Кураш, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП: Для наших производителей мы сейчас отрабатываем с организаторами выставки Филиппины, Индонезия, Малайзия. Это азиатский регион. Помимо этого, с выставкой SIAL Shenzhen. Это новый, возле Гонконга. Сегодня то количество стран, которые покупают в Республике Беларусь продукты питания, напитки, оно потом уже выражается в покупке техники, выход новых продуктов, той же фармацевтики. То есть заходим с одним продуктом, а уже на протяжении, как Зимбабве яркий пример, можем уже все туда привозить.

Антон Каленик, шеф-повар национальной экспозиции Беларуси:

В Китае на выставке мы сделали 18 340 порций. Потому что людей много, а хочется каждому дать наш национальный десерт. Хочется каждому дать изюминку нашей кухни. Когда делаешь драники, просто ты берешь картошку мешками. Когда драниками мы начинаем, драниками мы потом заканчиваем.

Крупнейшая в Беларуси экспозиция 2025 года – «ИННОПРОМ». Планируется, что осенью площадка объединит представителей промышленности, инновационных компаний, государственных структур и инвесторов.