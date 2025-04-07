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Под яровой сев накоплено более 70% минеральных удобрений

07 апреля 2025 07:12
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Похолодание снизило темпы ярового сева, но процесс подготовки к полевым работам продолжается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под яровой сев накоплено более 70% минеральных удобрений-2

Хозяйства страны запасаются минеральными удобрениями. Уже накоплено более 70 % от запланированного. Это больше, чем год назад. По количеству удобрений среди регионов в лидерах Гродненская, Минская и Брестская области. Всего под яровой сев планируется накопить миллион 167 тысяч тонн минеральных удобрений. Эта работа – одна из наиболее существенных составляющих посевной, она продолжится до конца мая. Удобрения – питание растений, без которого не получить запланированный урожай.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания

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