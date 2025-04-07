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Польша оборудовала электронным заграждением пограничные с Беларусью реки

07 апреля 2025 06:44
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Польша продолжает усиливать защиту на границе с Беларусью. В Варшаве сообщили о завершении оборудования электронным заграждением приграничных рек Свислочь и Источанка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша оборудовала электронным заграждением пограничные с Беларусью реки-2

Таким образом, вся граница в Подляском воеводстве теперь под особым контролем. Эти шаги стали дополнением к закону, позволяющему отказывать в праве на убежище мигрантам. Напомним, с начала года Польша пресекает попытки нелегального пересечения границы, обвиняя Минск в миграционном кризисе и применяя жесткие меры при высылке иностранцев на территорию Беларуси. Тем временем Еврокомиссия активно поддерживает действия Польши. Так, недавно Варшаве выделено более полусотни миллионов евро для сокращения миграции в регионе.

# Граница

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