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Тысячи испанцев вышли на улицы Мадрида и Барселоны, требуя доступного жилья

07 апреля 2025 06:44
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В Испании жилищный кризис. Накануне тысячи людей вышли на улицы Мадрида и Барселоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи испанцев вышли на улицы Мадрида и Барселоны, требуя доступного жилья-2

Они возмущены тем, что туристы и мигранты стали вытеснять рядовых граждан с рынка жилья. Растущая популярность краткосрочного найма у приезжих привела к повышению средней аренды в Испании на 44 % за последнее десятилетие. И все это на фоне тревожной статистики. По данным Центрального банка страны, 40 % испанских семей, арендующих жилье, тратят на него почти половину своего дохода.

Тысячи испанцев вышли на улицы Мадрида и Барселоны, требуя доступного жилья-4

Развитие инфраструктуры ориентировано в первую очередь на приезжих, а потребности коренных жителей остаются без внимания. Мы часто страдаем от туристов и мигрантов, которые отказываются заселяться в отели, живут с нами по соседству и творят на улицах все, что им вздумается. Правительство должно запретить краткосрочную аренду жилья, и тогда все встанет на свои места.

Несмотря на решение суда поддержать запрет аренды для отдыха в Барселоне к 2028-му году – и отмену правительством «золотых виз» для иностранных инвесторов, испанцы требуют от правительства более решительных мер.

# Новости Испании # Акции протеста

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