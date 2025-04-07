Тысячи испанцев вышли на улицы Мадрида и Барселоны, требуя доступного жилья

В Испании жилищный кризис. Накануне тысячи людей вышли на улицы Мадрида и Барселоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они возмущены тем, что туристы и мигранты стали вытеснять рядовых граждан с рынка жилья. Растущая популярность краткосрочного найма у приезжих привела к повышению средней аренды в Испании на 44 % за последнее десятилетие. И все это на фоне тревожной статистики. По данным Центрального банка страны, 40 % испанских семей, арендующих жилье, тратят на него почти половину своего дохода.

Развитие инфраструктуры ориентировано в первую очередь на приезжих, а потребности коренных жителей остаются без внимания. Мы часто страдаем от туристов и мигрантов, которые отказываются заселяться в отели, живут с нами по соседству и творят на улицах все, что им вздумается. Правительство должно запретить краткосрочную аренду жилья, и тогда все встанет на свои места.

Несмотря на решение суда поддержать запрет аренды для отдыха в Барселоне к 2028-му году – и отмену правительством «золотых виз» для иностранных инвесторов, испанцы требуют от правительства более решительных мер.