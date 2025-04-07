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Белорусская парламентская делегация продолжает работу в Узбекистане

07 апреля 2025 05:54
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Объединиться в решении глобальных проблем, волнующих человечество. Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой продолжает работу в Узбекистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ташкенте проходят мероприятия 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Белорусская парламентская делегация продолжает работу в Узбекистане-2

Накануне члены нашей делегации приняли участие в общих дебатах Ассамблеи и в конференции парламентской сети Движения неприсоединения, состоялся ряд двусторонних встреч. Спикер Совета Республики на полях Ассамблеи МПС предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития. Как заявила Наталья Кочанова, социальное развитие и справедливость, достижение Целей устойчивого развития требуют глобального сотрудничества. В 150-й юбилейной ассамблее Межпарламентского союза принимают участие 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций. В рамках Ассамблеи организуют около 90 различных мероприятий и дебатов. Они направлены на расширение участия и повышение активности парламентов в достижении социального прогресса, построении справедливого общества. Анонсировано принятие важных международных документов – это в том числе Ташкентская декларация.

# Международное сотрудничество # Наталья Кочанова

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