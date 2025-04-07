Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра
Поисково-спасательная команда отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси завершила работу в Мьянме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что наши специалисты вернутся домой на самолете, который направился в пострадавшую страну накануне с гуманитарной помощью.
В воскресенье, 6 апреля, лагерь белорусского поисково-спасательного отряда посетил премьер-министр Мьянмы. Во время визита он поблагодарил Республику Беларусь в лице спасателей отряда за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясения.
Мин Аун Хлайн, премьер-министр Мьянмы:
Спасение людей – это самое главное. Вы приехали сюда. Между нашими народами большая дружба.
Игорь Зарембо, начальник РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Мы здесь по решению нашего Президента. Белорусский народ соболезнует трагедии, которая произошла. Поэтому мы рады, что смогли вам помочь.
На память премьер-министру презентовали сувенирного зубра – символ нашей страны. Перед отъездом из города Мандалай белорусские спасатели передали часть продуктов питания отряда пострадавшему населению региона. Напомним, в выходные по поручению главы государства МЧС в кратчайшие сроки сформировало гуманитарную помощь. В составе груза массой 20 тонн – комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Доставит помощь самолет Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. Планируется, что на этом же борту белорусские спасатели, которые оказывали помощь в ликвидации последствий землетрясения, вернутся на Родину.