Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра

Поисково-спасательная команда отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси завершила работу в Мьянме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что наши специалисты вернутся домой на самолете, который направился в пострадавшую страну накануне с гуманитарной помощью.

В воскресенье, 6 апреля, лагерь белорусского поисково-спасательного отряда посетил премьер-министр Мьянмы. Во время визита он поблагодарил Республику Беларусь в лице спасателей отряда за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Мин Аун Хлайн, премьер-министр Мьянмы:

Спасение людей – это самое главное. Вы приехали сюда. Между нашими народами большая дружба. Игорь Зарембо, начальник РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Мы здесь по решению нашего Президента. Белорусский народ соболезнует трагедии, которая произошла. Поэтому мы рады, что смогли вам помочь.