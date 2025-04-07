Прямой эфир

Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра

07 апреля 2025 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поисково-спасательная команда отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси завершила работу в Мьянме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что наши специалисты вернутся домой на самолете, который направился в пострадавшую страну накануне с гуманитарной помощью.

Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра-2

В воскресенье, 6 апреля, лагерь белорусского поисково-спасательного отряда посетил премьер-министр Мьянмы. Во время визита он поблагодарил Республику Беларусь в лице спасателей отряда за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра-4

Мин Аун Хлайн, премьер-министр Мьянмы:
Спасение людей – это самое главное. Вы приехали сюда. Между нашими народами большая дружба.

Игорь Зарембо, начальник РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Мы здесь по решению нашего Президента. Белорусский народ соболезнует трагедии, которая произошла. Поэтому мы рады, что смогли вам помочь.

Белорусские спасатели подарили премьер-министру Мьянмы сувенирного зубра-6

На память премьер-министру презентовали сувенирного зубра – символ нашей страны. Перед отъездом из города Мандалай белорусские спасатели передали часть продуктов питания отряда пострадавшему населению региона. Напомним, в выходные по поручению главы государства МЧС в кратчайшие сроки сформировало гуманитарную помощь. В составе груза массой 20 тонн – комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Доставит помощь самолет Ил-76 Вооруженных Сил Беларуси. Планируется, что на этом же борту белорусские спасатели, которые оказывали помощь в ликвидации последствий землетрясения, вернутся на Родину.

# МЧС Республики Беларусь # Беларусь-Мьянма # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская парламентская делегация продолжает работу в Узбекистане
07 апреля 2025 05:54

Белорусская парламентская делегация продолжает работу в Узбекистане

Во Дворце Республике прошёл концерт-реквием «Каждый третий»
06 апреля 2025 17:51

Во Дворце Республике прошёл концерт-реквием «Каждый третий»

Военный оркестр, плац-концерт и кабриолеты из Китая! Узнали секретные детали парада к 80-летию Победы
06 апреля 2025 17:46

Военный оркестр, плац-концерт и кабриолеты из Китая! Узнали секретные детали парада к 80-летию Победы